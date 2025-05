Analisi delle prestazioni dei giocatori: Gagno, Beyuku e Dellavalle tra i protagonisti

GAGNO 6 Poco più di spettatore per ottanta minuti, si guadagna la sufficienza su Adamo, poi può far poco sul gol partita di Antonucci.

BEYUKU 6 La sua partita la fa, con attenzione e qualche buona incursione in avanti. Un giovane su cui insistere per il futuro.

DELLAVALLE 6,5 Gioca nel suo antico ruolo torinista di centrale, e non è un caso se il Modena comincia ad avere problemi dietro dopo la sua uscita. (30’ st Zaro 5,5 Leggero, troppo leggero all’inizio dell’azione che porta alla rete decisiva).

VULIKIC 6 Gara senza infamia e senza lode, non è lui la pietra dello scandalo della difesa.

PONSI 6 Rimane in campo oltre un’ora, a testimonianza del suo completo recupero fisico e non fa male. (16’ st Gerli 5,5 Prova a dare un po’ di ordine al gioco ma non ottiene il risultato).

MAGNINO 6 Poca propensione offensiva a parte un paio di occasioni, e buon presidio a livello di contenimento. (30’ st P. Mendes 5,5 Un quarto d’ora di poco o niente con qualche rincorsa vana al pallone)

SANTORO 5,5 Rientra dalla squalifica e offre una prestazione buona a livello di corsa ma imprecisa in alcuni frangenti.

COTALI 5,5 Osa troppo poco in fase di costruzione, e quando la fa non trova spazi per offendere. In fase difensiva fa il suo, anche se è dalla sua parte che parte il cross per la rete che decide la partita.

KAMATE 5,5 Parte ispirato con un paio di buone percussioni, impegna Klinsmann con un bel tiro a giro, poi a metà ripresa fallisce un’occasione ghiottissima a tu per tu col portiere avversario mandando a lato di testa. Errori di gioventù.

CASO 5,5 Dribbling e controdribbling quasi continui, ma con pochi risultati tangibili perchè spesso porta in giro la palla ritrovandosi poi nella posizione di partenza. Un tiro nel primo tempo che Klinsmann respinge (39’ st Gliozzi sv Pochi minuti in campo, troppo pochi per provare ad incidere).

DEFREL 6 Ci prova in più di un’occasione, e le ‘carezze’ dei difensori cesenati ne testimoniano la giornata di discreta vena. A inizio ripresa Klinsmann è bravo su una sua conclusione velenosa. (30’ st Palumbo 5,5 Del suo spicchio di partita si ricorda solo un’ammonizione evitabile).

Alessandro Bedoni