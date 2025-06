Andrea Sottil: dalla carriera di calciatore a quella di allenatore di successo

Chi lo ricorda nelle vesti di calciatore, avrà a mente le caratteristiche di difensore scomodo per molti attaccanti per quel suo temperamento focoso. Indole che ha mantenuto da allenatore, perché dalla panchina sa sempre come farsi sentire. La carriera di Andrea Sottil parte dalle giovanili del Torino, nei primi anni ‘90, e proprio con la maglia dei granata fa il suo esordio in A in un Torino-Foggia 1-1 del 1992. Da quel momento in avanti arriveranno le esperienze alla Fiorentina, all’Atalanta, all’Udinese, alla Reggina, Genoa, Catania, Rimini ed Alessandria, dove ha chiuso il suo percorso nel 2010. Insomma, uno di quei calciatori nostalgici di un calcio che probabilmente non esiste più.

Da allenatore la prima esperienza la vive un anno dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, nel 2011, sulla panchina del Siracusa in Lega Pro. E sarebbe pure una stagione da incorniciare, con il primo posto in classifica, ma una penalizzazione di cinque punti per mancati pagamenti lo costringono ai playoff da quali viene eliminato dal Lanciano. Nel 2012 va al Gubbio, arriva ottavo e il club umbro sceglie di non puntare più su di lui. Affronterà successivamente due esperienze difficili ma formative: l’esonero a Cuneo a metà stagione e la salvezza con la Paganese da subentrante. Ritorna a Siracusa, in D, alla fine del settembre 2015, sostituendo l’allenatore precedente e compie un vero miracolo sportivo risalendo dai bassifondi e ottenendo la promozione in C, non contento giocherà anche i playoff l’anno successivo.

Nel 2017 la soddisfazione più grande, seppur dopo mille intemperie. Porta il Livorno in B ma ad un paio di mesi dalla fine del campionato si dimette (per aver per il primo posto dopo un cospicuo vantaggio), poi revoca le dimissioni, viene esonerato e ritorna in panchina a poche giornate dal termine. Allena un anno a Catania, poi a Pescara dove si salva in extremis ma è ad Ascoli, alla fine del 2020, a costruire un altro piccolo capolavoro. Subentra a Delio Rossi, i bianconeri sono penultimi in B con 6 punti a dicembre: con 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte riesce a salvare i marchigiani. L’anno seguente li porta addirittura sino al sesto posto, ad oggi la media punti migliore (1.61) in carriera è proprio quella di Ascoli. Si guadagna così l’Udinese e pare in rampa di lancio. Nel 2022 i friulani sorprendono per poi crollare nel girone di ritorno, ma chiudono comunque dodicesimi in A. La stagione successiva Sottil sarà esonerato così come a Genova lo scorso dicembre. La parentesi di Salerno non fa testo perché mai iniziata. Ora il Modena, una nuova avventura, anche per avere finalmente continuità.