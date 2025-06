Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena

Non sarà certamente Andrea Pirlo, ormai pronto a firmare per il Dubai United (club della serie B degli Emirati Arabi) l’allenatore del Modena, e la posizione di Luca D’Angelo appare complicata da sbloccare, considerato il rapporto stretto che il tecnico abruzzese ha con la piazza di La Spezia, non solo contrattualmente. Ecco, dunque, nelle intense ore di questa settimana, il Modena ha individuato in Andrea Sottil il nome al momento più caldo per la panchina canarina. Ne abbiamo dato conto già nella mattinata di ieri attraverso una notizia flash sulla pagina web del Quotidiano Sportivo e le conferme sono successivamente arrivate concrete. Era il cosiddetto ’mister X’, quel nome mai spuntato nell’ormai celebre lista lunga quanto uno scontrino (per la verità, mai così lunga ma sempre limitata a massimo tre situazioni) e che ora pare davvero il candidato numero uno o quasi.

Perché, come detto, Luca D’Angelo si è preso ancora qualche tempo per riflettere sul suo futuro e il Modena, chissà, di attendere ancora voglia non ne ha così tanta pur tenendo aperta la strada che porta al finalista dei playoff. L’attuale allenatore dello Spezia è estremamente legato all’ambiente ligure e ha due anni di contratto a oltre 800.000 mila euro (più di 2 milioni compreso lo staff) e servirebbe una visione totalmente differente tra le parti affinché si verifichi una separazione. In più, osserva con attenzione anche il Venezia, ancora in ballo con Di Francesco.

Tornando ad Andrea Sottil, è attualmente svincolato, esonerato dalla Sampdoria - aveva firmato fino al 30 giugno 2025, con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2026, rinnovo che non è scattato - dopo 14 travagliate partite nell’ancor più travagliata stagione blucerchiata, in carriera ha spesso utilizzato il sistema tattico a tre difensori, modulo che il Modena ha intrapreso con Mandelli e significherebbe dare un minimo di continuità. È altrettanto vero che dopo tanti nomi fatti, anche piuttosto credibili come Vivarini o Pirlo (quest’ultimo ha incontrato la famiglia Rivetti lo scorso novembre mantenendo rapporti ottimi), oltre a quello di D’Angelo, il mirino sia finito su Sottil, libero da diversi mesi e quindi alla portata senza dover attendere eventuali decisioni terze. Tant’è, restiamo ora alla pura cronaca dei fatti.

E i fatti ci raccontano di un nome ora molto caldo, probabilmente in pole position per la panchina del Modena che Andrea Catellani vuol cercare di occupare entro e non oltre la prossima settimana. In modo da poter iniziare davvero a programmare anche il mercato estivo. Con i playout ancora da giocare (15 e 20 giugno) e il fallimento annunciato del Brescia, abbandonato in maniera desolante alla ripartenza dai dilettanti.