Arriverà dopo lo svincolo dalla Spal. Nador puntello duttile. Lo manda Catellani

Steven Nador? Noi lo conosciamo bene, possono dire Andrea Catellani e Paolo Mandelli. Infatti i due lo hanno avuto prima al Chievo poi alla Spal, quando erano rispettivamente responsabile del settore giovanile e allenatore della Primavera. Arriva a disposizione di Andrea Sottil un elemento duttile, visto che il ragazzo può fare il difensore centrale e il mediano davanti alla difesa. Dalla Germania, dove Nador è nato a Krefeld il 23 giugno 2002, la sua famiglia di origine togolese decideva di trasferirsi in Francia. A sei anni Steven era già nel Compiègne, squadra dilettantistica, a 16 veniva ingaggiato dal Lilla, dove rimaneva due stagioni. Nella posizione di difensore centrale c’era una forte concorrenza e lui non aveva la possibilità di mettersi in evidenza. Il club francese lo lasciava libero. Passava al Chievo per giocare nel campionato Primavera 2, dove Mandelli nella stagione 2020-21 lo schierava in 18 partite su 22 da difensore centrale. In estate veniva aggregato alla prima squadra affidata a Marco Zaffaroni, fino allo svincolo per la mancata iscrizione del club clivense.

Fra le offerte che gli arrivavano sceglieva quella della Spal dove c’era Catellani. A Ferrara, nella squadra che retrocedeva dal campionato Primavera 1, disputava 25 partite, 24 da titolare sempre da difensore centrale. Nel novembre del 2021 lo spagnolo Pep Clotet lo faceva esordire in B contro la Cremonese. Collezionava un’altra presenza, poi nel settembre 2022 veniva prestato all’Aquila Montevarchi, in C, poi altro prestito, ad Ancona, sempre in C e, a gennaio 2024 rientrava alla Spal. A Ferrara, sempre in C, chiudeva la scorsa stagione con 31 presenze, diverse da mediano, e una rete contro la Vis Pesaro. Nador, che è cittadino tedesco, conta già due presenze nella nazionale del Togo.

r.d.