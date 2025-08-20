Atteggiamento e piano tattico. Si vede già la mano dell’allenatore

Premessa doverosa: è scoccato da poco il 20 di agosto, chi azzarda giudizi più o meno definitivi ha uno scarso contatto con la realtà o è amante della lotteria. Il Modena, come qualsiasi altra squadra in questo momento della stagione, avrà bisogno di un periodo di rodaggio progressivo perché i carichi di lavoro pesanti sono da poco terminati e fisicamente si entra in una seconda fase, quella nella quale il giocatore si allena per la prestazione nei novanta minuti, mettendo minuti e alzando il suo livello. È dunque normale che alcuni interpreti possano manifestare un calo nel corso di un match, nel secondo tempo di Torino si è visto e per questo Sottil ha utilizzato uno slot intorno al 66’ per cambiarne tre. Così come era abbastanza intuibile che i canarini imponessero la propria gamba nel primo tempo, sia per un motivo motivazionale (se vuoi fare bella figura con una squadra di A è giusto) sia perché trovare ed ottenere una identità di gruppo come intende trasmettere Sottil implica un atteggiamento fin da subito chiaro e siamo certi che quest’anno il Modena difficilmente sbaglierà l’approccio alle gare.

Dopo di che, c’è tutto quello che abbiamo visto in campo e ne va rimarcata l’importanza. Anzitutto, i già ottimi miglioramenti della complessiva fase difensiva, qui la mano di Sottil è abbastanza evidente. In attesa dell’ottimo Dellavalle, l’interpretazione del ruolo di braccetto destro di Tonoli è stata pressoché perfetta, in termini di carattere e tattici. Gli piace giocare d’anticipo, quando può fa ripartire lui stesso l’azione e sa proporsi in avanti per creare la superiorità numerica sulla fascia dove Beyuku è stato positivo per certi versi, meno per altri. Tecnicamente un pelo acerbo ancora, ma le potenzialità non sono mai mancate. Adorni sa guidare il reparto, Nieling è una roccia e darà molto filo da torcere a Cauz soprattutto se il Modena si affiderà sempre più spesso a Chichizola per impostare l’azione, anche col lancio lungo come si è visto molte volte a Torino.

Altro tema tattico è il ritorno al centro del villaggio di Gerli, al quale però Sottil chiede un tempo di giocata in meno oltre alla progressione palla al piede, qualità che bene conosciamo del regista. Il centrocampo a cinque (a tre in mezzo) libera l’inserimento di Santoro e di Pyyhtia ma, volendo trovare uno spunto sul quale dibattere ora, pecca di quella di qualità fantasiosa che dovrebbe legare con gli attaccanti, per le qualità di contenimento di quei centrocampisti. Gliozzi e Defrel, bravi quando devono giocare coi compagni, sono stati però di frequente fuori dall’area di rigore. Pedro e Di Mariano ci hanno poi provato ma era fase del match più complicata. In tal senso, risulterà decisivo Zanimacchia, quel giocatore che con l’uno-due sa anche convergere al centro e assistere le punte in area. Ma è solo il 20 agosto, e ciò che più conta lo si è visto subito e lascia ben sperare: l’atteggiamento mentale e la chiarezza tattica, ingredienti per la solidità che il Modena ricercava da diverso tempo.