Braglia a porte aperte. Ritmi elevati davanti a 300 tifosi

Il ritmo partita non va assolutamente perduto nonostante la sosta per le nazionali, e quindi ieri mattina il Modena ha disputato una partita a ranghi contrapposti sul terreno del Braglia. La sgambata è stata aperta al pubblico, che ancora una volta ha ben risposto e c’erano, a occhio e croce, oltre trecento spettatori che si sono accomodati in tribuna. Assente ancora Caso che sta completando il suo recupero fisico, e Beyuku impegnato con la Under 20 della Francia, tutti gli altri sono scesi in campo agli ordini di Andrea Sottil. Piccolo acciacco per Zampano, che è uscito anzitempo, ma come lo stesso calciatore ha detto poi in sala stampa si è trattato solo di una precauzione. Sottil ha diviso la squadra tra ‘blu’ e ‘bianchi’, e per la cronaca sono stati proprio questi ultimi ad imporsi per 4 a 1, con reti di Gerli, del primavera Diarra, e doppietta di Magnino che ha confermato il suo bel momento di condizione. Per i blu ha segnato in mischia Ettore Gliozzi. Il match è durato una settantina di minuti, con un primo tempo regolare da quarantacinque minuti ed un secondo, ‘short’ , da soli venticinque. La gara è stata disputata a buon ritmo, e non è mancato grande agonismo, senza troppa cattiveria evidentemente visto la natura dell’allenamento, comunque evidenziando quelle doti di combattività che Sottil vuole sempre vedere nel gruppo. Alla fine la squadra è andata ad applaudire i tifosi assiepati in tribuna. Oggi domenica di riposo per tutti, poi testa subito all’impegno di sabato prossimo alle 15, quando al Braglia arriverà il Bari. La ripresa degli allenamenti domani pomeriggio al campo Zelocchi.

a.b.