Calcio Serie B. Modena, carica Caso. Il post: "Dai Gialli!»

Con lo scoccare delle ore 20, lunedì scorso il Modena aveva messo fine al suo mercato e accantonato l’ipotesi di rinforzare l’attacco cedendo Beppe Caso. Da quel momento, nonostante la disponibilità all’operazone e le proposte di Samp e Catanzaro tra le altre (non ritenute valide), sia l’attaccante che il club hanno di fatto voltato pagina. Tant’è che Caso è pronto a tornare a disposizione di Sottil a tutti gli effetti proprio da questa settimana in vista di Modena-Bari e questo nuovo capitolo inizia con un messaggio chiaro dell’ex Frosinone: ’Voglia di ricominciare! Dai Gialli!’.

Così scrive, sul suo profilo Instagram, pubblicando un video con le sue giocate in maglia canarina. È evidente che, almeno fino a gennaio, servirà tornare ad investire tatticamente su di un giocatore dalle caratteristiche uniche nel roster d’attacco, ovvero quelle di rapidità, profondità e dribbling che potrebbero offrire imprevedibilità. A Fanano Sottil ha provato più volta la coppia con Mendes, sembrano passati anni ed invece si tratta di poco più di un mese fa. Le gerarchie sono al momento cambiate, lo stesso Caso è chiamato ad un lavoro di rilancio del suo profilo e Sottil a rivalutare una formazione con lui. Magari pensando, in alcune circostanze particolari, al doppio trequartista se ce ne fosse bisogno. Vedremo. Ciò che conta è che dopo qualche musetto lungo di troppo, ora ricomincia un’altra storia. Quella che, ad esempio, ha iniziato a scrivere Gady Beyuku con la maglia della nazionale francese Under 20. Due amichevoli giocate, contro la Spagna, novanta minuti nella prima e un breve spezzone nella seconda che hanno contribuito a due successi. Prosegue ad ampie falcate la crescita del classe 2005 che da oggi tornerà in città per aggregarsi di nuovo al gruppo gialloblù.

Alessandro Troncone