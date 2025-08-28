Calciomercato. Caso da valutare, idee Moro e Biasci

Ultimi giorni di mercato e la priorità del Modena è sfoltire. Ma, attenzione, perché più ci si avvicina alle ore 20 di lunedì e più potrebbero nascere idee e pensieri fin qui non presi in considerazione. In particolare, i canarini stanno ascoltando eventuali offerte in arrivo per Beppe Caso. L’attaccante, ai box per un risentimento muscolare dal quale sta progressivamente recuperando, dopo la mancata convocazione di Genova è attesa la sua prima presenza domenica sera con l’Avellino. Detto questo, l’Empoli ha messo nel mirino proprio l’ex Frosinone per rinforzare il reparto offensivo di Pagliuca al quale manca un elemento d’esperienza per la serie B.

Il Modena, dal canto suo, non chiude le porte ad una possibile trattativa, probabilmente conscio del fatto che il 3-5-2 di Sottil necessita di punte capaci di giocare molto tra loro e per la squadra. Se ne può parlare, dunque. A quel punto Catellani sonderà (quasi certamente l’ha già fatto) la disponibilità di alcuni profili interessanti come quello di Luca Moro del Sassuolo (parametri economici da valutare) o Tommaso Biasci (in uscita dal Catanzaro). Tecnicamente, i due risponderebbero alle esigenze di Sottil: bravi palla a terra, disponibili alla corsa e negli ultimi anni anche prolifici in zona gol. Ma il Modena ha prima bisogno di capire concretamente cosa fare del futuro di Caso, oggi non proprio certo di rimanere in Emilia. Ciò renderà i giorni che mancano alla fine del mercato più accesi. Senza dimenticare che a Milano il direttore sportivo gialloblù dovrà provare a sistemare Strizzolo e Oukhadda, al momento operazioni non banali anche per i club di serie C che hanno costruito rose per vincere. Si era parlato della Salernitana, ma trattasi di cessioni che possono essere realizzate solo a ridosso della bandiera a scacchi.

Alessandro Troncone