Modena-Cesena 0-1, i romagnoli vincono il derby e volano ai playoff

Cesena, 13 maggio 2025 – Terza vittoria consecutiva del Cesena che conquista il Braglia e vola ai playoff. Chiude settimna, sabato affronterà il Catanzaro in trasferta nel turno preliminare in gara unica. Il Cavalluccio soffre e vince il derby col Modena ancora una volta in maniera sporca, lasciando i meriti ai canarini e prendendosi i 3 punti grazie a un portiere da serie superiore che valorizza abnegazione e cinismo dei suoi. A Mignani i giusti meriti di aver portato la squadra a centrare un incredibile obiettivo con Francesconi e Saric ai lati di Calò, Antonucci a far coppia con Shpendi davanti, ancora Ceesay a destra, La Gumina e Russo a far numero in panchina. I canarini partono al galoppo, giocano bene davanti ad un Cesena molle nonostante gli urli del tecnico che sbuffa e allarga le braccia per l’atteggiamento dei suoi.

i sommano i corner, il gol emiliano sembra nell’aria, Defrel fa impazzire Prestia (che si infortuna al 37’ ed esce sostituito da Piacentini, sospetta distorsione al ginocchio per il capitano), Kamatè fa un figurone davanti ai centrocampisti bianconeri. E’ proprio il giovane francese di Mandelli a costruire l’occasione da urlo ma Klinsmann ricorda a tutti di essere tra i migliori portieri cadetti e ne intercetta lo splendido calcio a giro destinato all’incrocio dei pali. In mezzo al monologo canarino del primo tempo c’è un unico acuto a cura del solito isolatissimo Shpendi (Antonucci rincorre chiunque in giro per il campo e non gli presta aiuto) quasi allo scadere, fuori di poco.

In apertura di ripresa, prima Adamo rischia il rosso con una puntata sul polpaccio di Caso, ma soprattutto c’è ancora un miracolo di Klinsmann, stavolta in tuffo su botta sicura da due metri in area di Defrel. Il canovaccio non cambia, il Modena fa la partita, il Cesena assiste e ringrazia Klinsmann per aver splendidamente tenuto inchiodato il risultato a reti inviolate. E’ un assedio all’area romagnola, inutile anche aver buttato in mischia Russo, più prestante di Shpendi. Mandelli capisce l’antifona e schiera i tanti pezzi da novanta della corona. Lo squillo della riscossa è di Adamo al termine di una gradevole azione cui partecipa gran parte della squadra, il laterale è solo davanti a Gagno che respinge. Nel calcio non vince chi domina ma chi segna, se ne ricorda Antonucci, gol vincente di testa su assist di Tavsan. Restano solo i minuti di recupero, il Braglia è violato.

Tabellino

MODENA-CESENA 0-1

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellalvalle (31’st Zaro), Vulikic, Ponsi (15’ st Gerli); Beyuku, Magnino (31’ st Mendes), Santoro, Cotali; Kamate, Caso (39’ st Gliozzi); Defrel (31’ st Palumbo). A disp. Bagheria, Castelnuovo, Perfgreffi, Botteghin, Cauz, Di Pardo, Bozhanaj. All. Mandelli.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia (40’ Piacentini), Mangraviti; Ceesay (1’ st Adamo), Francesconi (39’ st Bastoni), Calò, Saric ( 23’ st Tavsan), Celia; Antonucci, Shpendi (23’ st Russo). A disp. Pisseri, Siano, Pieraccini, Donnarumma, Mendicino, Berti, La Gumina. All. Mignani.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Rete: 44’ st Antonucci.

Note: spettatori 9.538, ammoniti Magnino, Adamo, Santoro. Angoli 5-1. Recupero: 3’ pt e 5’ st