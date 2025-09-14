Che festa al Braglia. L’entusiasmo della Montagnani è contagioso. Una cornice da oltre 10mila spettatori

Ricordate il rito scaramantico che rese celebri, non solo per meriti sportivi, Laurent Blanc e Fabien Barthez? Il bacio propiziatorio alla testa (pelata, tocca sottolinearlo in questo caso) del portiere francese, diventato gesto iconico nelle vittorie della nazionale transalpina sul finire degli anni ‘90. Ebbene, a qualcuno sarà tornata alla mente quando, poco dopo il rigore del vantaggio realizzato, Ettore Gliozzi si è avvicinato ad Eugenio Vassalle (mental coach dello staff di Sottil) per ripetere il simpatico gesto. C’è del sarcasmo ma dietro al ringraziamento speciale dell’attaccante c’è, evidentemente, la riconoscenza verso chi ha creduto in lui in questo inizio di stagione e sappiamo quanto il lavoro psicologico possa aiutare nelle situazioni di pressione. E così, sei mesi dopo l’ultimo successo casalingo con il Catanzaro (il caso ha voluto fosse allenatore proprio da Caserta), il Modena festeggia il secondo successo in tre gare davanti ad una cornice da oltre 10.000 spettatori. La ’Montagnani’ spinge, gli altri settori apprezzano e applaudono una squadra che non ha mai smesso di perseguire le idee di un Sottil mai domo in panchina e in costante confronto con il suo vice. A proposito di pubblico, la campagna abbonamenti si chiude a quota 5.746 tagliandi. Qualche centinaio in meno rispetto allo scorso ma in buona media e tendenza rispetto ai numeri costruiti dal ritorno in serie B. Ha ammirato, soddisfatto in tribuna, il presidente Carlo Rivetti, accompagnato dall’amministratore delegato Matteo Rivetti e dal vice presidente Silvio Rivetti. Gli applausi già a fine primo tempo: il rapporto con la gente sia stato recuperato.

Alessandro Troncone