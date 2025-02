Cittadella-Modena 0-2. Rivincita gialloblu: primo colpo esterno 2025

Il canovaccio della partita è stato chiaro sin da subito, con i gialli che attendevano il Cittadella per poi ripartire, cerando di sfruttare al massimo una difesa di casa schierata molto alta da Dal Canto. E infatti era subito il Modena ad essere pericoloso, prima era Defrel che arrivava in ritardo di un soffio su un invito al bacio di Caso, poi in mischia il primo dei tre gol annullati ai canarini per fuorigioco nella prima frazione, con Cauz che in mischia era in off side per questione di centimetri. Seguiva un’altra rete annullata a Caso, ma la tattica del fuorigioco non sempre paga e attorno alla mezz’ora una rasoiata di Gerli metteva Caso davanti al portiere: doppia finta che superava Maniero e palla dentro a porta vuota. La truppa di Mandelli chiudeva la frazione senza troppi patemi, per poi cominciare una ripresa di sofferenza tutto sommato leggera, con tanti palloni buttati ‘in the box’ dal Cittadella sui quali facevano buona guardia i lunghi centrali canarini, tanto che Gagno non doveva andare oltre a qualche uscita. Quando si stava entrando in ‘zona sofferenza’, leggi le volte in cui il Modena è stato raggiunto nel finale in questa stagione, arrivava il lampo di Pedro Mendes che al 41’, appena un giro di lancette dal suo ingresso in campo, sfruttava al meglio un assist di Gliozzi e metteva in ghiaccio la partita da pochi passi.

Bene, si torna a casa con questo patrimonio di tre punti pesanti, che andrà consolidato a partire da domenica prossima quando al Braglia arriverà il Cosenza. Intanto, e questa è una delle tante buone notizie che arrivano dal Tombolato, la vittoria è stata siglata dalle reti di due attaccanti: viviamo alla giornata, d’accordo, c’è ancora una salvezza da conquistare, ma il Modena solido, dinamico e coraggioso visto a Cittadella autorizza sicuramente un pizzico di ottimismo per quell’obiettivo della post season che ora non è troppo lontano.

Il tabellino

CITTADELLA 0

MODENA 2

Cittadella (3-5-2): Maniero; Matino (25’ st Desogus), Capradossi (29’ pt Pavan), Rizza (17’ st Salvi); D’Alessio (1’ st Tessiore), Vita, Casolari (1’ st Palmieri), Amatucci, Carissoni; Pandolfi, Okwonkwo. In panchina: Cardinali, Voltan, Rabbi, Piccinini, Sanogo. All. Dal Canto.

Modena (3-5-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz (17’ st Vulikic); Magnino, Battistella (17’ st Santoro), Gerli, Duca (35’ st Bozhanaj), Cotali; Defrel (17’ st Gliozzi), Caso (40’ st P. Mendes). In panchina: Seculin, Bagheria, Caldara, Oliva, Idrissi, Kamate. All. Mandelli.

Arbitro: Prontera di Bologna (Massara/Pressato).

Marcatori: 27’ pt Caso, 41’ st P. Mendes Note. Spettatori 3.000. Ammoniti: Magnino, D’Alessio, Cotali (gf).