Dentro il match. Juve Stabia senza tifosi per gli scontri a Padova

La Juve Stabia non potrà contare sui suoi tifosi nella trasferta di Modena di domani alle 15. Non per le note questioni che con il calcio hanno poco a che fare, ma per alcuni scontri avvenuti nella precedente trasferta di Padova con gli ultras giunti allo stadio Euganeo privi di biglietto.

Il prefetto di Modena Fabrizia Triolo ha così disposto il divieto, per chi aveva già il tagliando è scattato il rimborso. Per quanto riguarda tutto il resto, i campani sono rimasti a guardare da casa il turno infrasettimanale di B per il rinvio della gara casalinga contro il Bari.

La società, come ampiamente riportato in questo periodo, è in amministrazione controllata per infiltrazioni camorristiche, l’inchiesta è stata aperta da diversi giorni e riguarderebbe condizionamenti del clan D’Alessandro nella gestione dei principali servizi collegati alla squadra, dalla sicurezza sino alla vendita dei tagliandi per poi passare all’organizzazione del settore giovanile e altro ancora.

Nel frattempo, il gruppo di Abate ha lavorato e a Padova ha mostrato di essere ancora outsider da non sottovalutare. C’è l’ex canarino Nicola Mosti, non ci sarà invece l’infortunato Thomas Battistella mentre Edoardo Duca (finito a Castellammare dopo lo svincolo estivo) ha giocato fin qui poco più di venti minuti ma anche lui sta convivendo con problemi fisici. Peserà l’assenza di Gabrielloni in attacco, a lui dovrebbero aggiungersi anche Varnier e Pierobon.

In ogni caso, proprio il recente risultato ottenuto dalle Vespe in Veneto (un 2-2 finale dove per gli ospiti ad andare a segno sono stati Cacciamani e De Pieri) fa capire come l’avversario in arrivo al ’Braglia’ sia tutto fuorché fra quelli da sottovalutare.

a.t.