Dentro la partita. Santoro per il regista? Davanti ipotesi Defrel

Dimenticare per ripartire. Dimenticare per… proseguire. Che il percorso sia stato interrotto a Reggio Emilia è ormai storia e come si suol dire, il passato è passato. Indietro non si può tornare, la serie B non aspetta mai nessuno e il Modena può godersi ancora il primato in classifica, da consolidare per un’altra giornata almeno. C’è la Juve Stabia e ciò significa che Ignazio Abate tornerà al Braglia da allenatore avversario e, per altro, ritroverà David Rodriguez, suo vice alla Primavera del Milan e oggi collaboratore di Sottil.

Gli incroci non finiscono qui, nei campani ecco Nicola Mosti, gli infortuni invece terranno fuori Edoardo Duca e Thomas Battistella. Il terzo incontro in una settimana nasconde le consuete insidie che inevitabilmente si devono affrontare e una di queste il Modena l’ha già messa in conto ed è l’assenza di Fabio Gerli dall’elenco dei convocati a causa dei piccoli problemi fisici annunciati dallo stesso Sottil dopo il derby di martedì. E così, si apre il ballottaggio per il ruolo di regista. Dopo aver schierato Magnino in quel ruolo, oggi potrebbe toccare a Santoro con Sersanti e Pyyhtia contemporaneamente negli interni, soluzione che consentirebbe ai canarini di aumentare le possibilità di inserimento in area di rigore e di palleggio, con Massolin pronto a dire la sua a gara in corso. Davanti, Gliozzi e Di Mariano sembrano in vantaggio sui concorrenti per comporre la coppia titolare ma abbiamo iniziato a capire che con tanti impegni ravvicinati a Sottil piace mescolare le carte e non è da escludere una chance per Defrel, come accaduto una settimana fa in casa contro L’Empoli. Chance anche per Dellavalle, nel terzetto con Adorni e Tonoli, per Nieling si prospetta un turno di riposo. Sugli esterni Zampano e Zanimacchia.

La Juve Stabia dovrebbe giocare a specchio e gli uno contro uno saranno tema tattico molto interessante nell’economia del match, compresa la superiorità numerica da creare sulle fasce dove il Modena arriva con continuità in ogni azione offensiva. Come ha dimostrato la Reggiana ad Avellino, in una partita rocambolesca, il derby è veramente già storia. Certo, resterà negli almanacchi ma il calcio offre sempre l’opportunità di rifarsi in brevissimo tempo. Pazienza, è andata. Pensarci vorrebbe dire commettere un errore. Ecco perché quello di oggi è un test mentale non indifferente nel processo di crescita del Modena, esclusi i risultati.

Alessandro Troncone