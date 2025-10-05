Dentro la partita. Si torna alla formazione tipo. Punti pesanti prima del Palermo

Si è seduto in riva al fiume, ha lasciato scorrere le acque lievemente mosse di questi giorni (appena appena, perché il punto di Carrara risulterà prezioso in futuro) ed infine ha rimesso lui stesso in prima persona in equilibrio i piatti della bilancia canarina. Per quanto inaspettata, l’uscita di Andrea Sottil ha il suo perché ed è anche comprensibile. La partenza sprint ha acceso la fiamma di un ambiente anestetizzato ma non può essere, per ora, il preludio a qualcosa di piuttosto lontano nel tempo. Siamo ad ottobre e quando l’entusiasmo è così contagioso rischia di diventare un boomerang e di far perdere contatto con la realtà. Da qui, l’intento di Sottil di focalizzare le forze solo sul presente mettendosi, in senso positivo, davanti a tutti a guidare il progetto di cui è responsabile. Detto questo, arriva l’Entella ed è occasione per andare alla sosta con tre punti in più e prospettive d’alta classifica da confermare. Del futuro non si parla ma al rientro ci sarebbe il Palermo e vien da sé che si tratti di appuntamento di gala.

Dopo i cinque cambi di Carrara, questa sera si rivedranno quelli che sembrano essere i punti molto fermi dell’undici titolare ovvero Gliozzi, Di Mariano, Santoro e Sersanti, sarà in poche parole il Modena ’tipo’ per trascinare sin da subito gli oltre 10mila del Braglia e indirizzare il match. Pochi dubbi, dunque. Dietro la spunterà Dellavalle con Adorni e Tonoli e l’azzurrino è fresco di convocazione nell’Under 21, coincidenza non da poco. Unico assente (oltre a Beyuku, al Mondiale U20) sarà Pergreffi per un infortunio muscolare. Dall’altra parte, i liguri si presentano con un 3-4-2-1 guidato da Benali in regia, con l’ex Carpi Colombi in porta e con alle spalle risultati altalenanti giustificabili per una neopromossa che avrà come obiettivo il raggungimento della salvezza.

Obiettivo del Modena è invece rimanere ancora alle sue stesse ambizioni, alimentate dai successi estivi ma bisognose di rimanere ben ancorate al suolo terreno.

Alessandro Troncone