Derby amaro per Mandelli: la Reggiana vince, delusione palpabile

Chi vince festeggia e chi perde spiega, dice Julio Velasco. "Quindi mi tocca spiegare...", sono state le prime parole di Paolo Mandelli (foto) in un dopo derby ammantato di una delusione tale che risultava quasi palpabile. "Ho avvertito subito che non eravamo in grande giornata e non brillanti come al solito. Siamo andati sotto, abbiamo avuto una buona reazione mentale e siamo riusciti a ribaltarla andando al riposo in vantaggio, pur con il rammarico dell’occasione avuta con Caso. Purtroppo nel secondo tempo non siamo stati in grado di gestirlo, questo vantaggio. Dispiace. I ragazzi ci credevano veramente tanto, c’era il clima giusto con tanta gente. Per noi l’amarezza è doppia, abbiamo perso punti pesanti e poi era il derby con la Reggiana, sarebbe stato bello continuare il percorso in maniera diversa. Non siamo riusciti a difendere in maniera efficace e non siamo mai riusciti a ripartire. La Reggiana non ha rubato nulla, ma potevamo portare a casa un risultato positivo anche in una giornata storta". Persi almeno venti metri di campo dopo l’intervallo: "È vero, ma non è che ci siamo abbassati perchè volevamo farlo, ma la situazione e l’avversario a volte ti fanno perdere metri". Un pensiero alla gara di domani pomeriggio: "Nel calcio è importante come reagisci, soprattutto a sberle come queste. La squadra ha dimostrato più volte di saper reagire in questa stagione. Abbiamo poco tempo, dobbiamo ritrovare al più presto le energie e possiamo ancora fare tanto. A Carrara la difficoltà maggiore sarà adattarsi sul loro sintetico, non a caso il maggior numero di punti li hanno conquistati in casa". a.b.