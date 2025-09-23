Domenica alle 17.15. Il Pescara rigenerato in arrivo al Braglia

Quando si sottolinea che in Serie B non esiste alcuna partita scontata e dal pronostico semplice, si dice una grande verità. Tant’è che il Modena si ritroverà al Braglia un Pescara letteralmente sbocciato grazie al 4-0 all’Empoli (foto). Di punto in bianco l’incrocio di domenica alle 17.15 assume i contorni di una trappola. I canarini riprenderanno ad allenarsi oggi con la sicurezza e le belle certezze che anche Mantova ha lasciato in dote. Saranno giorni di valutazione per Adorni, costretto al forfait al ’Martelli’, per un problema muscolare accusato in rifinitura, e non è detto che riesca a recuperare per domenica. Sottil ha individuato in Dellavalle il suo sostituto al centro della difesa, ruolo che l’ex Torino ha ricoperto anche sotto la gestione Mandelli. Sarà lui, eventualmente, il titolare con il Pescara. Di Mariano sembra aver convinto tutti, ora Pedro dovrà provare a scalare le gerarchie. E il centrocampo gode di una condizione fisica invidiabile, anche il cambio Sersanti-Pyyhtia non ha minimamente influito nell’economia del gioco. Pronto al riscatto anche Nieling dopo la giornata ’no’ di Mantova. Nel frattempo è scattata la prevendita per domenica e il Modena ha scelto di premiare la fedeltà della sua gente con una promozione: conservando il tagliando acquistato per Modena-Pescara, con il codice del sigillo fiscale si potrà acquistare un biglietto scontato del 50% per la partita contro l’Entella (in programma domenica 5 ottobre alle 19:30), in qualsiasi settore. Inoltre, domenica pomeriggio, allo stadio ci saranno anche tutte le società affiliate dell’Appennino.

Alessandro Troncone