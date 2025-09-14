È il gioco che vuole mister Sottil: "I ragazzi mi sono piaciuti tanto"

Andrea Sottil è contento e glielo si legge in faccia, un leggero sorriso non riesce a scomparire mai dalla sua espressione. Perchè la squadra, in questa prima parte della stagione, è sinora ‘davvero’ il ‘suo’ Modena. La prima cosa che è saltata agli occhi è stata una condizione fisica straripante del gruppo: "Se la cosa mi preoccupa a medio e lungo termine? No, anzi, è una cosa che mi fa piacere ed è quello che mi ero prefissato. Si lavora duro per quello che è il mio metodo, abbiamo costruito una squadra per fare un certo tipo di calcio. Oggi i ragazzi mi sono piaciuti tanto, li ho visti tambureggianti, hanno accettato l’uno contro uno a tutto campo e creato tante occasioni. Hanno vinto meritatamente e contro una squadra, non dimentichiamolo, di tutto rispetto".

Due momenti sono saltati agli occhi, Dellavalle che incoraggiava Tonoli e Mendes che è stato il primo a festeggiare il 2 a 0 con Gliozzi, della serie anche se sono in panchina sono contento: "Questo è l’ingrediente che fa la differenza, e lo dico perchè lo penso. Sento questa alchimia ogni giorno, quando dico che vivono bene tra di loro è la verità, c’è una sanissima rivalità perchè tutti si sentono titolari. C’è chi lo è e chi lo sarà, anche quelli che finora non ho impiegato avranno il loro momento, chi non ha ancora partecipato parteciperà".

Questa squadra potrebbe avere ancora margini di miglioramento, e Sottil lo sa: "Siamo all’inizio e l’analisi deve sempre avere il giusto equilibrio. Stiamo facendo bene e stiamo lavorando tanto, poi è ovvio che ci sono margini di crescita nell’essere un po’ più precisi. Ma c’è la predisposizione del gruppo al lavoro, mi seguono e questo mi fa felice". Col Bari prova maiuscola di Tonoloi e Adorni. "Sapete che la fase difendente è un compito di tutto il collettivo, non solo dei difensori. Adorni in questa categoria è un leader, ha alle spalle un sacco di campionati. Tonoli è stata una straordinaria intuizione del direttore Catellani, è un ragazzo con grandi capacità e si è calato subito nella parte".

Un collega barese fa i complimenti al Modena, ma ha trovato un Bari a suo avviso evanescente: "Noi abbiamo avuto uno spavento iniziale quando sulla palla persa da Nieling potevamo andare sotto. Ma dopo quell’episodio io preferisco sottolineare i meriti del Modena più dei demeriti del Bari. Siamo stati sempre aggressivi, ogni pallone recuperato l’abbiamo spesso trasformato in un’occasione". Da parte ospite, il mister dei galletti Caserta non ha cercato scuse: "Il Modena è stato più bravo di noi. Noi siamo stati in partita fino al secondo gol: la gara era ancora molto lunga ma noi abbiamo smesso di giocare".