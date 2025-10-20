Emozioni in campo. Di Mariano e Palumbo. La gara dei grandi ex

C’è una diapositiva molto carica di significato dalla quale è giusto partire per raccontare il pomeriggio particolare di Francesco Di Mariano. Il bacio, quasi d’obbligo per un palermitano come lui, al murales che raffigura la ’Santuzza’ (Santa Rosalia) nei tunnel del ’Barbera’: "Un’altra maglia, lo stesso cuore", scrive il club rosanero prima del fischio d’inizio sui suoi social. Negli occhi l’emozione non può nascondersi, Di Mariano l’ha provata.

In campo non si è risparmiato giocando la sua solita partita di qualità, aprendo le maglie rosanero e supportando Gliozzi andando anche alla conclusione pericolosa nel primo tempo. Poi, al momento della sostituzione, gli applausi e gli sguardi agli spalti, alla ricerca del giusto ringraziamento per aver onorato sempre i colori del suo cuore. Tatticamente complessa, col passare dei minuti, la partita dell’altro grande ex, Antonio Palumbo. Schierato nella stessa posizioni nella quale è stato esaltato a Modena, è stato spesso costretto ad allargarsi per creare situazioni pericolose. Nella ripresa, quando il Palermo ha abbassato di parecchio il suo baricentro, è calato e ha faticato a connettere le sue giocate ai movimenti di Pohjanpalo.

Non il fantasista capace di decidere quasi da solo le partite ma ottimo inserimento in un contesto, quello del Palermo, già molto forte. Questo il film dei due uomini dell’estate, prossima puntata allo stadio Braglia nel girone di ritorno. Menzione particolare per i 283 tifosi gialloblù nel settore ospiti. Probabilmente ancora alle prese con le fatiche del lungo viaggio e per questo premiati dal risultato e dalla prestazione.

Alessandro Troncone