Gliozzi ritrovato. "Sto lavorando al cento per cento»

Nella partita in cui finalmente si sono sbloccate le punte canarine, Ettore Gliozzi (foto) ha messo a segno una doppietta: entrambi le reti su altrettanti rigori, di cui uno proprio per un fallo su di lui, rigori poi trasformati in modo impeccabile, così come aveva fatto negli anni scorsi quando non c’era Palumbo sul terreno di gioco, in gialloblù sinora nemmeno un penalty fallito. E, al di là delle due segnature su massima punizione, un’altra prova di grande generosità e sacrificio spalle alla porta per far salire nelle ripartenze i compagni di squadra.

L’attaccante calabrese è ovviamente felice e in sala stampa sorride, e ci mancherebbe: "Finalmente sto vivendo una stagione in cui non ho ancora avuto problemi fisici. Sto lavorando al cento per cento sin dal ritiro e quando sto bene si vede. Io il rigorista? Il mister veramente non ci ha dato un’indicazione precisa, anche Pedro Mendes ha le capacità per calciare dal dischetto. In quel momento ero in campo solo io e quindi sono andato a tirare. Quando saremo sul terreno di gioco tutti e due decideremo al momento chi andrà a calciare dagli undici metri".

Gliozzi continua elogiando tutto il gruppo: "Questa vittoria è un premio a tutto il grande lavoro che stiamo portando avanti tutti insieme sin dal primo giorno di ritiro. Stiamo facendo un percorso importante ed è molto bello quando riesci a raccogliere i frutti, siamo davvero contenti. Stiamo costruendo giorno per giorno una mentalità vincente. Adesso dobbiamo continuare assolutamente su questa strada, è quella giusta".

a.b.