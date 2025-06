Grosso e Sottil Il pallone di padre in figlio

di Antonio MontefuscoIl 2006 è stato un anno d’oro per Fabio Grosso. "Eh, bella forza", diranno i più, ma il motivo non è solo l’ormai celeberrimo rigore che consegnò all’Italia di Marcello Lippi il quarto titolo mondiale della storia azzurra nella notte di Berlino del 9 luglio. Sessanta giorni dopo, infatti, il Fabio nazionale è diventato padre di Filippo, il suo primogenito nato il 7 settembre a Pescara e, pertanto, abruzzese come il papà. Nell’albero genealogico della famiglia Grosso ci sono tre generazioni con le stesse iniziali F e G: Felice Antonio Grosso, padre del campione del mondo, Fabio Grosso e poi Filippo. L’altro figlio del tecnico neroverde, nato nel 2009, ha interrotto questa curiosa sequenza, tanto che i genitori l’hanno chiamato Giacomo.

Fabio era un esterno basso, qualche volta giocava da centrocampista, i due figli invece vengono impiegati entrambi sulla linea mediana. Sia Filippo che Giacomo hanno fatto tutta la trafila del settore giovanile con la maglia bianconera della Juventus, dove papà Fabio ha giocato e, in seguito, allenato proprio nel settore giovanile. Il primogenito, che ora è un professionista, ha già affrontato papà in una partita ufficiale: è accaduto al Mapei Stadium, nell’ultima giornata effettiva (ma non formale, essendo quella recuperata dopo il rinvio a causa della morte di Papa Francesco) dello scorso campionato giocata a Reggio Emilia, quando il Sassuolo aveva davanti il Frosinone. Un incontro di famiglia con relativo abbraccio fra i due. Filippo ricorda tanto a livello fisico il padre, la capigliatura è più o meno la stessa: il padre senza troppi fronzoli, Phil con un taglio adatto ad un ragazzo della sua età. Il primo dei fratelli Grosso ha un’ottima tecnica, la corsa come il padre non gli manca; la giovane età gioca a suo favore e dietro l’angolo non mancheranno i margini di miglioramento. Frosinone il posto giusto dove continuare a seguire le orme del papà mondiale, e a quanto pare, il cognome per ora non pesa.