Hic sunt leones, ora tocca a Nieling

Lo scouting del Modena è andato alla ricerca di nuovi gialloblù nelle seconde divisioni di Belgio e Paesi Bassi, spesso poco esplorati, e se in un caso, quello di Massolin, è arrivata anche l’ufficializzazione del trasferimento, nell’altro, quello di Nieling, sembra che ormai si attenda solo l’annuncio. Ma che profilo hanno i due giocatori pescati nei due tornei? Andiamo a scoprirlo.

Il trequartista francese Yanis Massolin, 22 anni, arriva dal Francs Borains, squadra della Challenger Pro League, la B belga, dove in due stagioni ha disputato 42 partite firmando 5 reti. Nato a Moulins, in Francia, è un figlio d’arte, il padre Richard, che ha origini martinicane, malgasce e spagnole, è stato difensore di squadre francesi e svizzere, soprattutto di serie B, con una presenza nella Martinica. A neppure vent’anni Yanis Massolin ha conosciuto la Ligue 1 francese con il Clermont Foot, disputando 6 partite nel 2022-23 prima di passare al Francs Borains. Sono queste la squadre più significative di una carriera che lo ha visto impegnato anche con club minori svizzeri. Fisico imponente, 197 centimetri, mancino, buon esecutore dei calci piazzati, Massolin per la struttura fisica, i capelli raccolti in una coda e per come si muove in campo può ricordare Adrien Rabiot.

Dal gialloblù del Cambuur al gialloblù del Modena, dalla B olandese a quella italiana: è il percorso di Bryant Nieling, 22 anni, difensore centrale olandese di 1,89 metri. Cresciuto nel Fortuna Sittard, la squadra della sua città, ha militato nella serie cadetta olandese con il MVV Maastricht e con il Cambuur, dove nello scorso campionato ha disputato 32 partite con una rete. Qualcosa in più lo racconta Alec Cordoncini, esperto di calcio olandese, collaboratore del Guerin Sportivo e della Gazzetta dello Sport: "La Eerste Divisie è un porto di mare, passano tanti giocatori, pochi in grado di fare una carriera all’estero come quella di Marten de Roon dell’Atalanta. Di Nieling non si segnala nulla di particolare, non essendo mai entrato nella Top 11 della settimana o nelle varie classifiche di rendimento per specialità. Viene descritto come un difensore centrale forte di testa, discreto nella marcatura a uomo: valutazioni che valgono per tutti quelli che ricoprono il suo ruolo. A dare la notizia del trasferimento è stato proprio lui nel suo blog: con un post ha messo in vendita diverse cose di sua proprietà in Olanda perché deve andare all’estero. Il suo trasferimento potrebbe rappresentare il record per il Cambuur, si parla di un milione di euro, di cui 34 mila al Fortuna".

Rossano Donnini