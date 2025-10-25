I COMMENTI. Tonoli: "Avevo già provato quell’inserimento» Dionisi: "Ad oggi tra noi e loro c’è differenza»

Se continuasse così, Daniel Tonoli riuscirebbe ad eguagliare il numero di gol segnati nello scorso campionato di C (nove) ma in serie B. Non male per un debuttante, le cui caratteristiche offensive erano già ben note a chi lo ha strappato alla Pergolettese: "Molto contento di aver segnato, molto contento di aver aiutato la squadra a vincere questa partita – ha commentato il difensore – l’inserimento lo stavo provando da qualche azione, è andata bene fortunatamente".

Andamento della gara analizzato anche dall’ex Sassuolo Alessio Dionisi: "Nel primo tempo siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato – ha commentato il mister dell’Empoli – nella ripresa il Modena è venuto fuori e bisogna ammettere che ad oggi tra noi e loro c’è un po’ di differenza. Peccato per l’episodio del rigore a fine primo tempo, non dovevamo commettere l’ingenuità di perdere quel possesso".

Colpo da tre punti che vale l’allungo sul Palermo, secondo. I rosanero di Pippo Inzaghi saranno impegnati questa sera alle 19:30 in casa del Catanzaro, partita non semplicissima seppur il momento dei calabresi non sia dei migliori. Nel gruppone delle inseguitrici c’è anche il Frosinone, anche i ciociari giocheranno in trasferta contro una Sampdoria rivoluzionata e ora guidata da Gregucci. I prossimi avversari dei canarini, la Reggiana, faranno visita all’ex tecnico gialloblù Paolo Bianco a Monza.

a.t.