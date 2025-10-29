I momenti della sfida del Secchia. Gli scontri, Liga e i 15mila tifosi. Dentro la partita più attesa

Lo spettacolo dei quasi 15mila, di cui oltre 3.500 modenesi, a rendere il derby del Secchia evento unico per la serie B. Fuori dallo stadio, poco prima del fischio d’inizio, alcune tifosi hanno provato a macchiare il ’pre’ con i soliti tafferugli immediatamente sedati nei pressi della tangenziale reggiana. Per fortuna, non si sono registrati feriti o conseguenze gravi, anche se piccoli gruppetti si sono incontrati e colpiti e diverse auto sono state danneggiate. Spazio, dunque, al bello di una partita intensa e dall’alto tasso di concentrazione.

Non sono mancati i consueti cori sfottò, da una parte e dall’altra, sempre con lo spirito da stadio che deve contraddistinguere un appuntamento del genere. Neppure il classico pesciolino pescato nel fossetto sul fondo del settore ospite dai tifosi canarini, testimoniato da un video goliardico sui social. Era già accaduto in precedenti occasioni, si trattava di partite del Sassuolo e di quei video ce ne ricordiamo ancora. Così come non è mancato il saluto tra Carmelo Salerno e Carlo Rivetti, i due presidenti, mentre le formazioni di Sottil e Dionigi concludevano il riscaldamento.

Sugli spalti c’è il presidente della Lega di B, Paolo Bedin e Luciano Ligabue, arrivato dalla sua vicina Correggio. Per altro, probabilmente per omaggiarne la presenza, la Reggiana ha lanciato uno dei suoi successi, ’Happy Hour’, prima dell’inno ufficiale. In precedenza, il presidente Salerno gli aveva consegnato la maglietta granata con il numero ’1’. Praticamente mai (e per davvero, mai) seduti i due tecnici, ormai una cosa sola con l’area tecnica all’interno della quale hanno macinato chilometri su chilometri. Sempre a colloquio col suo vice Sottil, attentissimo a richiamare i suoi ad ogni movimento Dionigi. Alla fine, esulta il popolo di casa. Quello canarino appalude ed incoraggia la squadra canarina.

Alessandro Troncone