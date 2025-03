Ieri allo stadio Braglia. Il corso della Figc con Samaden e Sbravati

I quaranta partecipanti al corso per responsabile di settore giovanile organizzato dal settore tecnico della Figc sono stati ieri ospiti del Modena allo stadio Braglia, per una giornata ricca di momenti di confronto iniziata, dopo le introduzioni di Roberto Samaden e del ds del Modena Andrea Catellani (nella foto), con la relazione di Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile della Juventus, che ha affrontato il tema dello scouting. Subito dopo il responsabile del settore giovanile gialloblù, Davide Caliaro, ha parlato ai corsisti della struttura e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro del vivaio del Modena, anticipando l’incontro dei corsisti con il presidente gialloblù Carlo Rivetti.

Nel pomeriggio le lezioni sono riprese con l’intervento del responsabile dell’attività di base gialloblù, Roby Malverti, sulla progettualità canarina sul territorio, quindi con l’intervento del coordinatore delle politiche sportive dell’Emilia-Romagna Giammaria Manghi.

In chiusura il chief financial officer Mauro Malavasi e il direttore generale Andrea Russo hanno illustrato gli investimenti infrastrutturali e strategici del club, con particolare riferimento al nuovo centro sportivo, in fase di costruzione a Bagazzano.

Quella di oggi, intanto, sarà una giornata importante per il mondo Modena: alle 12 si terrà l’inaugurazione del nuovo convitto in viale Monte Kosica, la foresteria destinata ai ragazzi del settore giovanile i cui lavori erano cominciati la scorsa estate. Per l’occasione è previsto un taglio del nastro con le autorità e, in seguito, la visita dell’intera area da parte degli addetti ai lavori. l.l.