Il Braglia. Una cornice da 12mila spettatori. Lo stadio rinnovato è una bolgia

Il primo sguardo di Andrea Sottil, al triplice fischio, va alla curva Montagnani. Braccia larghe, urla liberatorie, la vittoria è spesso un peso da togliersi ma in serate come quella di ieri trattasi di peso piuttosto piacevole. Ancor di più di fronte ad una cornice di pubblico da quasi 12.000 spettatori, immagine che sta diventando consuetudine perché il Modena sta coinvolgendo vecchi e nuovi sostenitori, grandi e piccoli.

E i cori finali, così come il pensiero, vanno inevitabilmente al derby di martedì sera a Reggio Emilia, altra storia da raccontare. L’entusiasmo non lo si deve trattenere, anche in svantaggio il pubblico chiedeva al Modena di vincere e così è stato. Il Braglia rinnovato, piace. I seggiolini puliti e di nuovo splendenti hanno il loro fascino e offrono un biglietto da visita nettamente migliore rispetto al passato ed è da questi particolari che si denota una certa serietà nel voler fare le cose.

Si respira aria buona dentro e fuori, Modena è tutta schierata a favore di chi in campo la sta trascinando. La ’famosa’ promessa fatta dal presidente Carlo Rivetti all’evento per i 140 anni del nostro giornale non poteva essere presentata in una serata migliore di quella di ieri.

a.t.