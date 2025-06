Il caso. Brescia, ore decisive per l’iscrizione e la cessione del club

Comunque protagonista, certo in negativo, dello scorso campionato di Serie B, il Brescia è di certo il club sul quale i fari sono puntati più ora, a stagione finita, che durante un torneo nel quale ha deluso, si è salvato sul campo ma ha trovato la retrocessione per ciò che è accaduto fuori, ovvero la penalizzazione dovuta al caso stipendi-crediti fiscali ormai noto a tutti. Entro venerdì 6 giugno il club lombardo dovrà effettuare tutti i pagamenti necessari all’iscrizione al prossimo campionato, ma il punto è che, allo stato dell’arte, nemmeno questo è scontato. Tuttavia, nella giornata di ieri pare che quest’ultimo rischio (di fatto prodromico a un fallimento) sia scongiurato. Detto ciò, sono comunque ore cruciali per il club che, in attesa di presentare reclamo alla Corte Federale d’Appello contro la decisione del Tribunale federale nazionale di penalizzare di 4 punti la squadra, decretandone così la retrocessione, potrebbe cambiare proprietà, passando a un gruppo di imprenditori che fanno riferimento al dirigente sportivo Francesco Marroccu. L’indiscrezione ha convinto i tifosi a rimandare la manifestazione, convocata per ieri sera sotto la sede del club, per protestare contro l’attuale proprietario Massimo Cellino. In tutto questo, Modena e Carpi non sono toccate, se non naturalmente di riflesso: i gialloblù perché è più che probabile che il Brescia farà ricorso al Tribunale nazionale federale appunto, e allo stato dell’arte non si può escludere nulla, anche se una riduzione o annullamento della penalizzazione (tale da mantenere il club in B) sembra improbabile, il Carpi perché, al contrario, con il Brescia in C, come abbiamo scritto ieri, verosimilmente si troverebbe ancora a dover disputare il girone centro-meridionale della terza serie, peggiore sia a livello logistico che agonistico.