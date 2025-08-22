Il Modena prende anche Sersanti. Con la Samp un’alternativa in più

di Alessandro TronconeAndrea Catellani aveva in serbo una sorpresa per i circa 200 che hanno sfidato il meteo incerto per essere presenti allo Zelocchi. Sorpresa che risponde al nome di Alessandro Sersanti, centrocampista classe 2002, ex Reggiana, di proprietà della Juventus, lo scorso anno autore di 4 reti in 37 presenze in B. Era il profilo che il Modena ricercava per completare il reparto, Sersanti può ricoprire potenzialmente ogni ruolo e ha la giusta freschezza tecnica che serve come il pane quando i canarini avranno bisogno dello sprint.

Siamo ai dettagli, Catellani riuscirà a strappare il titolo definitivo per una cifra che non supererà il milione di euro (si parla di qualcosa meno) il che merita anche un plauso perché sul ragazzo c’era folta concorrenza.

Il Modena lo aveva messo nel mirino già un paio di stagioni fa, Paolo Bianco lo aveva conosciuto e visto alla Juventus e lo avrebbe voluto volentieri ma non se ne fece nulla. Ora, qualche anno dopo, il matrimonio può farsi. E rappresenta la ciliegina sul mercato gialloblù, forse ancora privo di un attaccante che sostituisca numericamente Abiuso ma ci sarà tempo da qui al primo settembre per cogliere eventualmente una occasione. Sersanti potrebbe essere a disposizione di Sottil già a Genova, lunedì sera, gara che il tecnico ha iniziato a preparare in questi giorni e nell’allenamento di ieri è emersa qualche indicazione rispetto alle possibili scelte nel 3-5-2 di partenza. Hanno vestito la casacca bianca (solitamente chi indossa la casacca è identificabile come titolare) 8 degli 11 giocetori che sono scesi in campo dall’inizio a Torino.

Gli accorgimenti riguardavano Zampano, sostituto nelle esercitazioni da Cotali sulla fascia sinistra. Se così sarà anche a Marassi, optare per un giocatore difensivamente attento come l’ex Frosinone metterebbe ancor di più l’accento sull’attenzione che Sottil chiede in fase di non possesso. Potrebbe trattarsi, al contrario, di pure rotazioni d’allenamento, difficile rinunciare ad un giocatore come Zampano. Provato anche Magnino nel centrocampo con Gerli e Santoro, dietro Cauz ha giocato con Adorni e Tonoli. Davanti ancora Gliozzi e Defrel, Di Mariano e Pedro sono stati schierati con l’altra squadra, dei blu. Questo quanto si è visto, da qui a lunedì passa il mondo e ne siamo consapevoli. Allenamento differenziato per Caso, idem per Oliva, Ponsi e Olivieri in attesa di notizie sul fronte mercato in uscita.