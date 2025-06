Il Modena scopre il menù estivo. Cinque test in ritiro, poi il Torino

di Alessandro TronconeModena, si parte. Il conto alla rovescia verso il giorno del raduno è iniziato e c’è la consueta, genuina, curiosità intorno alle prime uscite di Andrea Sottil, presentazione ufficiale compresa. E, allora, facciamo ordine sul programma estivo canarino. Il gruppo si riunirà nella serata di domenica 13 luglio per una cena tutti insieme appasionatamente e la mattina successiva via ai test fisici e alle visite mediche di rito. Il Modena resterà in città per qualche giorno, svolgerà doppie sedute di allenamento allo Zelocchi e nella mattinata di sabato 19 luglio partirà alla volta di Fanano. Trascorrerà il ritiro nel rinnovato Park Hotel, nel pomeriggio del 19 scenderà al campo Lotta per la prima sgambata.

Domenica 20 ecco il test match in famiglia, Sottil dividerà la squadra in due formazioni (gialli e blu) e metterà alla prova i suoi dalle ore 17. Mercoledì 23 la seconda amichevole, la più classica delle gare con la Rappresentativa della Montagna come ormai accade ogni anno. Sabato 26 il livello si alza di uno step perché a Fanano arriva la Cittadella Vis Modena, la seconda squadra della città pronta al suo secondo campionato di serie D consecutivo. Mercoledì 30 c’è la Pistoiese il cui direttore sportivo è l’ex Massimo Taibi, chiude il ciclo di incontri la partita con la Nazionale di San Marino sabato 2 agosto. Occasione speciale questa, non solo per riabbracciare Roberto Cevoli (ct di San Marino) ma anche raccogliere fondi in favore dei progetti pediatrici promossi dalle strutture sanitarie di Modena, nello specifico la pediatria del Policlinico, e dall’ISS di San Marino. Nei prossimi giorni il club gialloblù comunicherà le modalità di acquisto dei biglietti di tutte le gare.

Coppa Italia. I canarini riprenderanno gli allenamenti in viale Monte Kosica il 6 agosto, dopo due giorni di riposo, per preparare l’esordio ufficiale in Coppa Italia con il Torino del 18 agosto, sul campo della formazione di Baroni e sarà curioso scoprire da che parte starà Dellavalle. Dal mercato. Sembrava un asse "pesante" quello che stava per costruirsi tra Modena e La Spezia e invece riguarderà solo l’approdo in Emilia di Chichizola. Il portiere è ormai vicinissimo, i liguri hanno provato a chiedere informazione su Cauz (ma per Catellani il difensore è incedibile) e Abiuso ma sono due strade scollegate tra loro. Per quest’ultimo, la Sampdoria pare intenzionata a rinegoziare un nuovo ingaggio. Osservano interessate Sudtirol e Carrarese, alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione ma Abiuso, avendo concluso la stagione da pochi giorni, si è preso qualche giorno per decifrare il suo futuro.