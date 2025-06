Il Modena si difende Biennale per Adorni

Obiettivo difesa e non poteva essere altrimenti, avendo considerato quel reparto uno dei mali del Modena che qualche mese non è riuscito a guadagnarsi un posto nei playoff. Detto che le strade di Riccardo Gagno e dei canarini appaiono destinate a non incrociarsi più nel prossimo futuro e dei vari interessamenti in chiave nuovo portiere per Chichizola, Silvestri e Radunovic, al direttore sportivo dei gialli, Andrea Catellani, tocca il compito di inserire un bel po’ di esperienza in rosa.

Il tassello porta il nome di Davide Adorni, 32enne difensore ormai ex Brescia corteggiato anche dal Monza ma intenzionato ad accettare la proposta del Modena su base biennale. L’acquisto di Adorni rafforza ancor di più la volontà di Andrea Sottil di perseguire la via della difesa a 3 con convinzione: Adorni è interprete duttile, capace di rivestire tutti e tre i ruoli avendo un bagaglio bello pesante alle spalle.

Dietro grande esperienza e solidità, sugli esterni corsa a non finire perché sulle corsie laterali Sottil chiederà sforzo notevole in entrambe le fase. In tal senso continua il dialogo con il Cagliari per il rinnovo del rapporto con Di Pardo e, in questo senso, filtra un certo ottimismo, anche per la voglia di continuità che il ragazzo nutre. Le decisioni importanti ruotano intorno al centrocampo e il pressing del Palermo per Palumbo entrerà certamente nel vivo dalla prossima settimana, con la volontà di consegnare a Pippo Inzaghi una rosa già molto competitiva per il raduno di luglio. Al Modena, come detto, potrebbe essere proposto Saric, ma non è l’unico nome nel taccuino di Catellani, ammesso che si trovi una quadra per la cessione del fantasista. Strada lunghissima, anche solo per accennare una ipotesi si fa veramente dura. Ciò che ad oggi è noto è che dal mercato arriveranno offerte e corteggiamenti inevitabili, come era prevedibile.

Settore giovanile. Dopo una lunga esperienza nel Modena, il tecnico Mirco Martinelli è approdato alla Cittadella Vis Modena dove ricoprirà il ruolo di allenatore della Juniores Nazionale. Lo scorso anno, Martinelli ha allenato l’under 15 canarina, ottenendo ottimi risultati nella crescita di interessanti ragazzi del vivaio ora chiamati al salto di categoria dalla prossima estate. Oltre a Mandelli, dunque, il Modena dovrà riorganizzare anche parte dell’organigramma del settore giovanile.