Il Modena travolge la Juve Stabia, la vetta è al sicuro

Modena, 2 novembre 2025 – La nave va. Ci voleva una risposta importante dopo il derby di martedì. E questa è arrivata. Possiamo dire finchè si vuole che il campionato è ancora lunghissimo, ma è innegabile che questo Modena è una realtà. Solida e soprattutto capace di rimanere sempre nella partita anche quando questa si fa ‘sporca’ e ruvida.

Perchè l’avversario di turno, non va dimenticato, sin qui aveva perso soltanto una partita e al di là del punteggio severo con cui è uscito dal Braglia, ha giocato con orgoglio e determinazione, cedendo nel finale a una squadra gialloblu che ancora una volta è andata in crescendo nell’arco della partita e sfruttando a dovere la panchina lunga di cui può beneficiare Sottil.

La Juve Stabia ha giocato una partita da serie cadetta, fallosa quanto basta e a tratti con una perniciosa attrazione dei suoi difensori per le casacche gialle, tirate in più di un’occasione, comunque con un agonismo che non è mai trasceso in cattiveria.

Senza Gerli in regia, Sottil ha riproposto il centrocampo di Reggio, ma spostando Santoro al centro e lasciando Magnino a fare legna nella parte sinistra della zona nevralgica: i campani, come ormai stanno facendo tutti gli avversari dei gialli, hanno cercato di bloccare gli esterni, con Zampano e Zanimacchia che hanno avuto il loro daffare pe cercare spazi per buttare palloni al centro.

Così, dopo che un pasticciaccio brutto della difesa della Juve Stabia con Gliozzi che calciava a colpo sicuro superando Confente, col pallone che veniva respinto sulla linea miracolosamente da Ruggero, a sbloccare la partita ci pensava Nieling, che con un missile terra aria da una trentina di metri toglieva la classica ragnatela dall’incrocio dei pali. Chichizola prima su Correia poi su Leone con due interventi tutt’altro che banali difendeva il vantaggio, e si andava al riposo sull’1 a 0.

Nella ripresa la reazione degli stabiesi era veemente ma poco precisa, e così era il Modena che andava al raddoppio. Va bene che tanti dicono che ai canarini danno un sacco di rigori, ma stavolta ci sono voluti ben due falli, nel giro di una trentina di secondi nell’area campana (cintura su Gliozzi prima, spintone di Stabile su Sersanti subito dopo), per mandare al Var il poco attento Dionisi.

Se alla revisione il fischietto aquilano abbia visto il primo o il secondo fallo, probabilmente quest’ultimo, poco importa. Contava la trasformazione dal dischetto e Gliozzi tirava il penalty lasciando immobile Confente. Nel finale arrivava il goffo autogol di Ruggero per fissare il punteggio, che sarebbe stato anche più ampio se nel recupero una staffilata di Beyuku andasse a colpire prima il palo poi la traversa, roba da flipper, prima di uscire. Dimenticavamo, anche questa settimana salutate la capolista.

Il tabellino

Modena-Juve Stabia 3-0 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli. Adorni, Nieling; Zanimacchia (28’ st Beyuku), Sersanti (28’ st Pyythia), Santoro (47’ st Nador), Magnino, Zampano; Defrel (13’ st Di Mariano), Gliozzi (28’ st Mendes). In panchina: Pezzolato, Bagheria, Ponsi, Caso, Dellavalle. All. Sottil. JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich (14’ st Stabile); Carissoni, Mosti (28’ st Piscopo) Leone, Correia, Cacciamani; Candellone (38’ st Gabrielloni), Maistro (14’ st Brunete). In panchina: Signorini, Boer, Reale, Piscopo, Baldi, De Pieri, Zucconi, Mannini. All. Abate. Arbitro: Dionisi de L’Aquila (Niedda/Votta). Marcatori: 14’ pt Nieling, 24’ st Gliozzi rig., 45’ st aut. Ruggero. Note. Spettatori 9.271. Ammoniti; Bellich, Santoro, Piscopo (gs), Gabrielloni (cnr). Angoli 3-8. Recupero: 1’ pt, 5’ st