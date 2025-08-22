Il nuovo arrivo. Zanimacchia è pronto a spingere i gialloblù: "Questo club mi dà l’idea di una famiglia»

Faccia pulita e sorriso che induce all’ottimismo. La prima volta di Luca Zanimacchia (nella foto) davanti ai giornalisti modenesi ha questa copertina: che sia questo il segreto dell’esterno arrivato ai primi d’agosto dalla Cremonese, visto che due promozioni dalla B con i grigiorossi le ha centrate? Vedremo, intanto i buoni propositi ci sono tutti. "Era da giugno che sapevo che c’erano delle opportunità di venire qui. Modena è una piazza che mi è sempre piaciuta tantissimo, c’è una società molto ambiziosa che fin dal primo momento mi ha dato quell’idea di famiglia che avevo trovato già nei miei anni alla Cremonese. La scelta per me è stata abbastanza facile". Sulla stagione: "Ci vuole umiltà ed anche tanta ambizione. Questa squadra ha tante qualità e vedremo strada facendo dove potremo arrivare, facendo un passo alla volta. Il modulo di Sottil? Mi trovo bene, giocavo su entrambe le fasce anche con mister Stroppa. Fare l’esterno è un ruolo che mi piace, bisogna darsi da fare ma mette in mostra le mie qualità. Gli allenamenti sono belli tosti, ma sono certo che ci sarà da divertirsi".

Le prime impressioni sul gruppo Modena: "Già tanti dei ragazzi li conoscevo, sono tanti anni che giochiamo contro. Se c’è qualcuno che sono contento di averlo finalmente come compagno di squadra? Diciamo che confondevo sempre tra loro Gerli e Santoro, non so perché. Ma che fosse uno o l’altro mi ricordo le loro grandi qualità e quindi sono felice che adesso siamo dalla stessa parte". L’esordio sfortunato in coppa a Torino: "C’è ancora da lavorare, ma col Toro è stata di grande impatto e spero che sia di buon auspicio per il campionato. D’altronde il mister ha le idee molto chiare e ce le trasmette ogni giorno". Lunedì si parte in Serie B sul campo della Samp: "Sarà una battaglia, noi però, noi metteremo in campo le nostre qualità e andiamo per cercare di portare a casa la vittoria". Il gol fatica un po’ ad arrivare: "È un problema che in verità per ora non sentiamo, però la cosa importante che a Torino siamo arrivati tante volte a tirare in porta, questo non è mai facile. Le occasioni arriveranno". Zanimacchia è l’ultimo arrivato nel gruppo, ma si sente ormai al cento per cento: "Mi sento bene, è vero che ero un pelino indietro, ma già questa settimana noto un bel momento di forma e sono pronto". Al Braglia sempre da avversario, oggi con la casacca gialloblù: "Quando venivo qui vedevo sempre uno stadio bellissimo, con un bel clima. Sono felice di poter finalmente giocare qui con i colori del Modena. Ai tifosi chiedo di sostenerci come hanno sempre fatto, noi metteremo sempre tutto l’impegno possibile".

Alessandro Bedoni