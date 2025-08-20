Il protagonista. Santoro, tecnica e abnegazione: "Siamo già sulla strada giusta»

Il migliore dei gialli nella sfortunata gara di coppa a Torino è stato certamente lui. Ma non scopriamo certo oggi l’ottimo mix tra tecnica ed abnegazione di Simone Santoro, che tra una giocata e l’altra ha chiamato agli straordinari il portiere granata Israel, che suo malgrado è stato costretto a presentarsi nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico. Nel post gara il centrocampista siciliano ha parlato in termini positivi della prestazione dei canarini, nonostante la sconfitta di misura, e certo immeritata, che ha già fatto terminare la competizione alla squadra gialloblù.

"L’unico rammarico della serata è stato il risultato. Abbiamo pagato il non essere riusciti a sbloccare la gara nel primo tempo, perché abbiamo avuto diverse occasioni. Ma la strada tracciata è quella giusta, sappiamo bene quello che il mister vuole da noi e stiamo andando tutti nella stessa direzione. Se continuiamo a lavorare in questo modo, faremo un campionato importante". La sensazione è che, al di là della sconfitta, questa squadra abbia trovato uomini che hanno alzato il tasso di esperienza: "È vero, i ragazzi che sono arrivati ne hanno portata parecchia: tra loro c’è gente che ha anche vinto campionati e che sa perfettamente che cosa sia la Serie B, e questo in un torneo dove tutte le partite sono sul filo del rasoio, è un aspetto che si farà sicuramente sentire, soprattutto quando arriveranno momenti di difficoltà, ce ne siamo accorti l’anno scorso quando questo ci è un po’ mancato".

Santoro non ha mai disdegnato di rendersi pericoloso e andare a segnare qualche gol, e anche contro il Toro questa caratteristica si è vista: "Sì, però devo ancora migliorare sotto il punto di vista della conclusione e ci sto lavorando. Il mister mi chiede spesso di andare a fare densità in area e il mio obiettivo è di fare più gol possibili per la squadra".

