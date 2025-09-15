Il punto. Quattro squadre al primo posto. Il Palermo vince, assist di Palumbo

Col successo di ieri del Palermo sono diventate 4 le capolista della Serie B dopo le prime 3 giornate. Un poker che per la miglior differenza reti è guidato dal Modena (+5 per i canarini) al fianco dei siciliani di Inzaghi, del Cesena e del Frosinone.

Il Palermo ha sbancato il ’Druso’ di Bolzano battendo il Sudtirol con un netto 2-0, aperto dopo appena 120 secondi di testa da Pohjampalo (azione da corner) e chiuso dallo stesso attaccante finlandese a 10’ dalla fine, su assist di Palumbo, con il bomber ex Venezia arrivato a quota 3 centri.

Seconda sconfitta su 2 trasferte per il Mantova, prossimo avversario dei canarini sabato alle 19,30 al ’Martelli’ in un derby molto atteso. La squadra di Possanzini, che era stata già sconfitta al debutto fuori casa a Monza e dopo 3 giornate è ferma a quota 3 punti, ha perso 1-0 a Chiavari con l’Entella, gara segnata dopo appena 7’ dalla rete di Tiritiello, abile di testa a insaccare la punizione battuta da Guiu.

Per il Mantova è in totale il terzo stop esterno su 3, compreso il pesante 4-0 incassato ad agosto in Coppa Italia a Venezia. In casa però i lombardi hanno battuto 2-1 il Pescara.

Nell’ultimo posticipo di ieri è finita 1-1 fra Empoli e Spezia, due delle ’big’ attese a inizio stagione ma al momento lontane dai primi posti. Al ’Castellani’ gara che si sblocca dopo 18’ col rigore di Salvatore Esposito per i liguri, pari al 5’ della ripresa con il capocannoniere cadetto Bogdan Popov, ucraino classe 2007 già a segno 4 volte.