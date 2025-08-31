Intoccabile la difesa. Caso indisponibile

Il messaggio di Sottil è tanto chiaro quanto enfatico. La rappresentazione di un Modena "da battaglia" intriga un ambiente caricato dalla partenza sprint di Genova e dalla serata di stelle di largo Sant’Agostino. Sarà esattamente ciò che ha raccontato il tecnico, questa squadra. Mai doma, mai rilassata, concreta e cinica, preparata ai famosi esami di maturità che la attendono e questa sera potrebbe già essercene uno. Perché, va ricordato, confermarsi è sempre più arduo.

E allora rivedremo un undici titolare molto simile, forse addirittura identico, a quello sceso in campo la scorsa settimana a Marassi ma con qualche ballottaggio più acceso rispetto ad una settimana fa. Intoccabile, per ora, il pacchetto arretrato guidato da Adorni e completato da Tonoli e Nieling con Chichizola in porta. I due braccetti giocano d’anticipo, hanno già la gamba giusta e sono spesso i primi a verticalizzare: al momento non c’è nulla che possa far cambiare idea a Sottil. Detto che Zanimacchia sarà pronto al 100% al rientro dalla sosta per le nazionali, Beyuku si appresta alla seconda da titolare sulla destra e alla staffetta con l’ex Cremonese nella ripresa, dall’altra parte agirà il solito Zampano. La regia è affidata a Gerli, i gol a sorpresa a Santoro e Pyythia ai quali l’allenatore canarino ha indicato la via da intraprendere in tema di realizzazioni decisive anche con il tiro da fuori. Davanti Gliozzi sembra al momento inamovibile per le caratteristiche di palleggiatore e sacrificio mostrate, per far coppia con lui si candida in maniera forte Pedro Mendes dopo le due panchine consecutive con Torino e Samp, sarà duello con Di Mariano e Defrel considerato che per Sottil i quattro attaccanti possono giocare insieme e scambiarsi tra loro.

Out il solo Caso. Saranno (chissà) 48, lunghe, ore quelle che separano Catellani dalla bandiera a scacchi del mercato a Milano. Il giocatore canarino andrà via solo alle condizioni del Modena, ammesso che di cessione si potrà parlare da qui a domani sera, cosa che certamente andrà fatta per i vari Ponsi, Oukhadda e Strizzolo.

Alessandro Troncone