Jonas Harder: talento italiano della Fiorentina seguito dal Modena

Harder chi? Si chiede chi non segue il calcio giovanile e subito pensa a uno straniero, uno dei tanti che popolano il nostro movimento. Una precisazione, allora, è doverosa: Jonas Harder (nella foto), il centrocampista della Fiorentina seguito dal Modena, è italiano nonostante il cognome tedesco. Harder, speranza del calcio azzurro, è nato a Firenze il 30 settembre 2005, figlio di Thorsten, ingegnere tedesco di Amburgo trasferitosi per lavoro nel capoluogo toscano, e dell’italiana Patrizia.

Ha iniziato come portiere, a 5 anni: voleva seguire le orme dello zio Daniele Balli, estremo difensore di Empoli e Salernitana in A, ma non era quello il suo ruolo. A 9, e non più da portiere, è entrato nel settore giovanile della Fiorentina. Gli ultimi suoi maestri sono stati Daniele Galloppa nelle Under 16 e 17 e Alberto Aquilani nella Primavera, dove nelle ultime due stagioni ha ritrovato Galloppa, al Modena nel 2015/16 (15 presenze e una rete in B).

Un altro ex gialloblù, Alberto Bollini, lo ha convocato nell’Under 19 azzurra, mentre con Bernardo Corradi ha già disputato 5 partite nell’Under 20. Harder è uno dei gioielli del settore giovanile viola. Si è allenato spesso con la prima squadra di Palladino, che il 12 dicembre 2024 lo ha fatto esordire in Europa nella partita di Conference League contro il Lask Linz. Centrocampista duttile, può giocare in tutte le posizioni della mediana. Ha fisico, 178 cm d’altezza, personalità, resistenza e anche un buon tiro.

Ragazzo determinato e di personalità, lunedì scorso, nella semifinale del campionato Primavera contro la Roma, ha offerto a Rubino il pallone del pari, poi ha firmato la rete del successo. Oggi alle 20.30 la finale contro l’Inter, sempre al Viola Park (diretta tv su Sportitalia).

