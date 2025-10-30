La chiave tattica. Così Dionigi ha vinto la sfida: imbrigliati gli esterni dall’inizio

Dionigi ha imbrigliato come meglio non avrebbe potuto il Modena e lo ha fatto arginando le fonti del gioco canarino, ovvero gli esterni. Nel primo tempo del derby è apparsa fin da subito chiara una scelta ben precisa dei granata, dal punto di vista tattico: libertà di impostazione a Magnino (che per naturali caratteristiche, ha una regia diversa da quella di Gerli) e chiusura di ogni spazio sia centralmente che lateralmente. Presa di posizione che si è rivelata giusta, a conti fatti.

Il Modena è riuscito solo una volta a giocare in verticale, a pochi minuti dal via, con quella azione tutta rapida che ha liberato Sersanti alla conclusione in area di rigore. Per quanto raccontato sopra, ecco spiegato perché i canarini sono arrivati con meno frequenza sul fondo rispetto alle precedenti gare. Zampano è stato depotenziato ancor prima di avvicinarsi alla trequarti, Beyuku (foto) ha avuto alcune situazioni potenzialmente pericolose ma non si contano le volte in cui la Reggiana lo ha raddoppiato. Tant’è che Sottil ha iniziato a chiedere a Tonoli, vicino alla sua postazione, di tentare fin da subito il passaggio in verticale sorvolando almeno un tempo di gioco, con la speranza di arrivare presto alle punte. Anche qui, però, la Reggiana ha costretto Pedro Mendes e Di Mariano a muoversi spesso di spalle e per un attaccante non è mai semplice.

Con l’inserimento di Gerli, in maniera inevitabile, la formazione di Dionigi ha dovuto cambiare atteggiamento arretrando la posizione di uno dei due trequartisti sulla linea del centrocampo o, per meglio dire, in marcatura sul regista canarino e si sono liberati gli spazi per gli inserimenti coi quali il Modena ha potuto aumentare la sua produzione offensiva peccando solo nella precisione. Scommettendo sull’arrembaggio finale, Sottil è passato anche al 4-3-3 e bene ha fatto perché ha favorito la corsa di Zanimacchia e Zampano in sovrapposizione (facendoli partire da qualche decina di metri indietro, con più campo a disposizione) ma a quel punto la Reggiana ha lasciato il solo Novakovich davanti e quando hai di fronte un muro solo un episodio o un guizzo può sbloccare la situazione. Il rispetto con il quale la Reggiana ha affrontato il Modena è sinonimo del fatto che, pur nella sconfitta, i canarini siano squadra meritevole del primato attuale.