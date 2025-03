La curiosità. Anche Spike Lee indossa Stone Island. La foto durante il match dell’Inter in Champions

Quante volte abbiamo ascoltato, attraverso la voce del presidente Rivetti, gli aneddoti e le storie intorno al brand Stone Island. Spesso nate per ’caso’. Ovvero grazie all’apprezzamento di personaggi illustri del mondo dello sport e non solo. Ebbene, ai più attenti ed appassionati non sarà passato inosservato quanto accaduto martedì sera, allo stadio Meazza di San Siro, in occasione dell’ottavo di finale tra Inter e Feyenoord. Ospite del club nerazzuro nientemeno che Spike Lee, regista e produttore cinematografico statunitense, considerato il più celebre dei registi afroamericani, 6 volte candidato agli Oscar, nel 2015 Oscar alla carriera, con lui hanno lavorato Micheal Jordan, Micheal Jackson, Stevie Wonder, Prince e ci fermiamo qui. Spike Lee è noto tifoso della squadra di Simone Inzaghi e di... Stone Island. Tant’è che a bordocampo, prima e dopo il match di Champions League, appare con un capo del brand che ha reso celebre la famiglia Rivetti in tutto il mondo e non è la prima volta per il personaggio di Hollywood. A fine partita, l’abbraccio con Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e la sua maglia firmata. Come la storia insegna, tutto iniziò con gli hooligans britannici ed Eric Cantona. Impossibile dimenticare i fratelli Noel e Liam Gallagher, tifosissimi del Manchester City e lo stesso Pep Guardiola ha spesso vestito Stone Island durante le conferenze e le partite dei Campioni d’Europa del 2023. Poi ancora Manuel Neuer e tanti altri protagonisti del calcio, addirittura Raheem Sterling e Bukayo Saka (attaccanti inglesi) hanno indossato scarpe nate dalla collaborazione tra New Balance e Stone Island ai mondiali di Qatar 2022.

a.t.