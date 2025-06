La rosa dei gialloblù. Modena, in tanti con le valigie già pronte

Più il tempo trascorre, più si avvicina il momento dell’epilogo per quei giocatori a scadenza. E per questi calciatori, il Modena sembra proprio aver intenzione di proseguire sulla strada del "grazie, ma il nostro rapporto termina qui". Per alcuni si tratta di un vero e proprio pezzo di carriera, ad esempio per Edoardo Duca (nella foto), ormai prossimo ai saluti una volta scaduto il contratto il prossimo 30 giugno. Arrivato nel 2018, è l’ultimo superstite di quella squadra. Ha un’opzione per il 2026 ma al momento tutto tace e il futuro è un’icognita. Così come per Fabio Ponsi, martoriato dagli infortuni nell’ultimo anno: alle squadre di Bisoli e Mandelli è mancato parecchio per l’intelligenza tattica con la quale avrebbe potuto interpretare sia la fascia che il ruolo di braccetto. Dopo 4 stagioni, anche per il terzino toscano si profila un futuro diverso. Nell’affare Abiuso-Vulikic dello scorso gennaio, il Modena saluta anche il difensore croato che torna in Liguria, mentre di Abiuso vi abbiamo già raccontato ieri. Idrissa Kamate è nuovamente un giocatore dell’Inter e per lui si aprono le porte, probabilmente, della formazione Under 23 nerazzurra che disputerà la Serie C con Stefano Vecchi allenatore. Saluta anche Andrea Seculin, dopo mezza stagione in prestito, per rientrare al Trapani: il Modena rifarà il reparto ed è in discussione pure la posizione di Gagno. Chichizola è cosa fatta, Desplanches il sogno: potrebbe rientrare nei dialoghi su Palumbo col Palermo. Infine Idrissi, Di Pardo e Dellavalle. Con Cagliari e Torino servirà imbastire nuove trattative, ma Pisacane (che ha allenato Idrissi nella Primavera sarda) potrebbe dire la sua in tal senso. Idem Baroni su Dellavalle.

Alessandro Troncone