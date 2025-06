La storia. Azzi, altra promozione. La terza in quattro anni

Nel gennaio 2022, il suo procuratore, Marco Petrin, raccontò sulle nostre colonne la storia zeppa di sacrifici di un ragazzo brasiliano determinato ad emergere, pur conscio della ripida salita alla quale andava incontro. Perché, è bene ricordarlo, Paulo Azzi ha scritto una pagina indelebile della storia del Modena e lo ha fatto portando con sé un bagaglio di esperienze uniche, dal Brasile all’Italia e pensarlo, oggi, con 3 promozioni raggiunte in 4 stagioni, e di conseguenza di nuovo in Serie A a quasi 31 anni, rappresenta un messaggio sportivo tanto affascinante quanto incredibile per certi versi.

Nel 2020 (non un’era geologica fa) bazzicava speranzoso nei campi di Serie D con il Seregno, prima che Davide Vaira scelse di scommettere su di lui inizialmente per completare il roster dell’attacco di Tesser con qualità che riteneva uniche e diverse da quelle dei vari Marotta, Ogunseye e Minesso. Dal 19 settembre 2021, giorno di Fermana-Modena 0-4, la storia cambiò in maniera definitiva. Quel giorno Attilio Tesser schiera Azzi nell’insolito ruolo di terzino sinistro: il brasiliano ara letteralmente la fascia, segna e, da quel momento, incarna il ruolo di uomo simbolo di quella squadra che seppe scrivere qualsiasi record.

Eppure, era iniziato tutto in una stanza con appena un letto e un tavolo, al suo arrivo a Cittadella dal Brasile nel 2013. Poi il lungo girovagare per l’Italia, con tappa da avversario a La Spezia dove domenica sera, da ex, si è andato a riprendere la Serie A qualche mese dopo averla persa a Cagliari. Massima serie che in buona parte ha in Modena le sue radici, maglia che ha reso Paulo Azzi giocatore credibile e letteralmente sorprendente. Ora meritevole di giocarsi di nuovo le sue occasioni nel campionato più importante d’Italia.

a.t.