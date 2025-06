La storia. Chi ricorda la promessa Sowe?. Zero gol qui, ora può arrivare in A

Da non crederci: secondo radiomercato, il Bologna è sulle tracce di Ali Sowe, 31 anni, l’attaccante gambiano che giusto dieci stagioni fa disputò 8 partite nel Modena senza realizzare neppure un gol prima di essere ceduto in gennaio al Lecce, in Lega Pro, per la disperazione. Antonio Caliendo e Walter Novellino scommettevano forte su questo attaccante, all’epoca ventunenne, arrivato dal Chievo nell’estate del 2015 per sostituire il senegalese Babacar, rientrato alla Fiorentina dopo aver messo a segno 20 reti in gialloblù. I percorsi professionali fra i due si somigliavano: Sowe, come Babacar, non si era distinto per i gol segnati in precedenza, per lui appena 5 in Serie B con la Juve Stabia, mentre era andato in bianco con il Chievo nella massima serie, con il Pescara e il Latina fra i cadetti.

Dopo il Lecce, Sowe rimase in Lega Pro anche l’annata successiva con il Prato per poi passare in gennaio alla Vibonese, sempre con un rendimento deludente. Bocciato dal calcio italiano, nel 2017-18 il gambiano trovò ospitalità in Albania, nello Skenderbeu, la squadra della città di Coriza così chiamata in onore dell’eroe nazionale albanese Gjergj Kastrioti Skanderbeu, vale a dire colui che in italiano è tradotto come Giorgio Castriota, alias Scanderbeg. E proprio in Albania Sowe si è sbloccato, aggiudicandosi la classifica dei marcatori con 21 reti in 33 partite, conquistando sia il campionato che la coppa albanesi. Un’annata trionfale che gli valse il passaggio in Bulgaria, tre stagioni nel CSKA Sofia, con 11, 13 e 8 gol prima di finire nel febbraio 2021 al Rostov, nel più ricco calcio di Russia. Due annate tormentate, con 3 e 4 reti, la guerra con l’Ucraina e il desiderio di andare via.

Nell’estate del 2022 il prestito in Turchia, prima all’Ankaragucu con 12 e 6 reti poi nel mercato estivo 2024-25 il passaggio, sempre in prestito dal Rostov, al Caykur Rizaspor, dove ha segnato 19 gol chiudendo la classifica dei marcatori al quarto posto dietro a Osimhen, 26 reti, Piatek 21 ed En-Nesyri 20. Il suo contratto con il Rostov scade il 30 giugno 2025, i tanti gol segnati ne fanno un uomo mercato. Chi l’avrebbe mai pensato che potesse esserlo anche per la Serie A?

Rossano Donnini