La truppa dell’ex Sassuolo Dionisi. I toscani stentano . Ma guai a sottovalutarli

Sarà un Empoli da non sottovalutare quello che domani sera scenderà al Braglia per l’anticipo della nona giornata di serie B. Non devono trarre in inganno i soli 10 punti messi in carniere che collocano i biancazzurri attualmente al tredicesimo posto in classifica: i toscani, infatti, dati a inizio torneo tra i favoriti per una pronta risalita nella massima serie, dopo la gestione Pagliuca, durata sette giornate, ora sono guidati dall’ex Sassuolo Dionisi, tornato dove aveva già raccolto grandi risultati, come la promozione in A nella stagione 2020/21, prima di passare sulla panchina del Sassuolo.

La formazione empolese, tradizionalmente fucina di giovani talenti, in attacco può contare su Steven Shpendi (fratello gemello di Cristian, centravanti del Cesena) e sull’ucraino Popov, classe 2007, che insegue da vicino nella classifica marcatori, con quattro reti messe a segno, il canarino Gliozzi. Oltre a loro, tra i pali l’esperto Fulignati. A centrocampo l’ex carpigiano Ghion, di proprietà del Sassuolo, l’esterno ex Spezia Elia, mentre nella linea offensiva al Braglia non ci sarà il giovane Nasti, in prestito dalla Cremonese, alle prese con un problema al bicipite femorale. Dionisi dovrebbe giocare a specchio, con un 3-5-2 che ha schierato nella sua gara di esordio con l’Empoli, pareggiata per 1 a 1 al Castellani con il Venezia. Il rendimento biancazzurro sinora parla di due vittorie, altrettante sconfitte e quattro pareggi: in trasferta su tre gare ha collezionato altrettanti punti, frutto del successo nei minuti di recupero in quel di Bolzano. Sulla gara di domani sera al Braglia ha parlato brevemente Steven Shpendi in un’intervista rilasciata a Empoli Channel: "Sarà molto difficile. Giocano in casa e sono forti, ma vogliamo andare lì per fare i tre punti. Sarà anche un po’ un derby per me, visto che vivo a Cesena e mio fratello gioca lì vicino".

Alessandro Bedoni