L’analisi del match. L’occasione è ghiotta: bottino prima della sosta. Adorni resta in forte dubbio, rebus Sersanti

Non c’è futuro senza presente, non esiste programmazione valida che non passi prima da ciò che propone l’imminente. Il calcio è spesso retorico nelle sue comunicazioni, ma un allenatore è davvero sincero quando mette in guardia i suoi sull’importanza dell’oggi e non del domani all’alba di una settimana con tre impegni sulla carta alla portata.

Non poteva essere altrimenti da un concentratissimo Sottil, conscio di essere di fronte ad una opportunità molto ghiotta in previsione della sosta per le nazionali del weekend che verrà e che precede lo scontro al vertice di Palermo. Il Pescara è tanto insidioso quanto vivace, però. Pur avendo un pizzico di esperienza in meno nei suoi interpreti e poca fisicità rispetto al Modena, caratteristiche a dir poco fondamentali fin qui. Il tema tattico non sarà molto diverso da Mantova, anche se la squadra di Possanzini ha dimostrato di nuovo di trovarsi in un tornado di difficoltà. E non cambieranno nemmeno le pedine dello scacchiere. Squadra che vince non si cambia, certo, ma nella testa di Sottil c’è soprattutto il detto "squadra che convince, non si cambia".

Adorni (foto) ha smaltito il problemino muscolare ma mercoledì c’è la Carrarese e rischiare non avrebbe una gran logica, Dellavalle è tornato bene e guiderà lui la difesa con Tonoli e Nieling. L’altro ballottaggio è a centrocampo, dove Sersanti potrebbe avere continuità e Pyyhtia giocarsi una maglia nel turno infrasettimanale in Toscana. Gerli in regia e Santoro a macinare chilometri, gli stessi che toccheranno a Zampano e Zanimacchia sugli esterni. Davanti Gliozzi e Di Mariano più di ogni altro attaccante. Pedro e Defrel avranno sicuramente spazio in questa settimana, su Caso veramente complicato esprimere una riflessione perché il numero 10 appare sempre più lontano dalle gerarchie create ma da qui a gennaio passa un’era. Avevamo scritto di un piccolo esame, nei prossimi sette giorni. Il Modena ha la chance di costruirsi un bottino incredibilmente prezioso prima della sosta. Occasione che il pragmatico Sottil ha ’cucinato’ preparando i suoi e l’ambiente, il pubblico risponderà a suo modo.

PRIMAVERA Si è chiuso sul 2-2 il derby con la Reggiana disputato ieri a Savignano davanti al presidente Carlo Rivetti.Le reti: 9’ pt Colpo (M), 13’ pt Visentin (R), 5’ st Mampuya (M), 44’ st Ciobanu (R).

Alessandro Troncone