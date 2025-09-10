Le indicazioni dall’allenamento di ieri allo Zelocchi verso il match col Bari. Zanimacchia in pole, Sersanti pronto. Ma i veri ballottaggi sono davanti

Avrà l’imbarazzo della scelta, Sottil, nei lunghi giorni che precederanno l’incrocio pericoloso con il Bari di sabato pomeriggio.

È al completo il Modena, almeno così è apparso ieri mattina alla ripresa dei lavori dopo la sosta per le nazionali, lo è con il ritorno a pieno regime di Dellavalle (per la verità già a disposizione con l’Avellino ma non prontissimo per l’esordio) e con Beppe Caso concentrato esclusivamente sul canarino, terminato il mercato.

Una fase di riscaldamento, poi possesso palla a tre squadre ed esercitazioni sul due contro due per la conclusione in porta prima della partitella finale che ha offerto qualche interessante indicazione sulle possibili scelte del tecnico modenese.

Difesa che convince, non si cambia. La base di partenza è sempre la stessa: Nieling, Adorni e Tonoli sono stati nuovamente proposti insieme davanti a Chichizola e in effetti che motivo ci sarebbe di toccare un reparto al momento efficiente? Attenzione, invece, alle varianti a centrocampo dove Zanimacchia ora è pronto al suo esordio dal 1’ e Sersanti insidia in maniera concreta il posto di Pyyhtia. Gerli, Santoro e Zampano completerebbero la linea.

I consueti ballottaggi aspettiamoceli davanti. Con Gliozzi è stato provato con Di Mariano, ma Defrel non ha partecipato alla partitina finale (probabilmente per tenere a bada un vecchio colpo subito) mentre Caso e Mendes hanno giocato in coppia nella formazione avversaria. Mendes e Gliozzi hanno lavorato qualche minuto in più, a fine allenamento, sullo smarcamento spalle alla porta con conclusione a rete, esercitazione specifica per le prime punte nel gioco di sponda e creazione dello spazio, dettaglio non banale.

C’era anche Luca Strizzolo, aggregato alla rosa dopo le vicende di mercato ma è difficile pensare che potrà essere a disposizione anche per le gare ufficiali.

Alessandro Troncone