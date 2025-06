Le mosse dei gialloblù. Per il Modena è il momento delle cessioni. Duca e Bozhanaj verso l’addio, Caso in dubbio

Il fine settimana è tipicamente momento di apparente calma nel mondo dei direttori sportivi, nel periodo di calciomercato. "Ne riparliamo lunedì", vale anche nel calcio e non solo per noi comuni mortali. La settimana che da poco si è conclusa è stata, peraltro, la più intensa da quando il triplice fischio ha decretato la fine del campionato oltre un mese fa. Dall’annuncio di Sottil sino alle primissime mosse e idee di campagna acquisti, corteggiamento del Palermo per Palumbo compreso. Catellani e Sottil, in vista del raduno di luglio, hanno necessità di confrontarsi su di un tema prioritario ovvero capire chi del progetto tecnico passato potrà essere anche utile o, altrimenti, capire che tipo di futuro prospettare loro. Di Riccardo Gagno si è detto, il Modena sta evidentemente ricercando uno o due portieri da inserire in rosa e il futuro di uno degli uomini simbolo della storia recente dei canarini appare lontano dall’Emilia.

Attenzione, inoltre, alla situazione di altri interpreti. C’è, ad esempio, da monitorare Edoardo Duca, il cui contratto fino al prossimo 30 giugno avrebbe una opzione per un altro anno (queste le condizioni stipulate con il giocatore e il suo entourage nell’ottobre 2023) ma più passano i giorni e più questa storia iniziata nel lontano 2019 sembrerebbe volgere al termine.

Meriterebbe e probabilmente otterrà maggiore continuità Kleis Bozhanaj. L’albanese è legato al Modena sino al 2026 e arriva da un anno a dir poco travagliato, sì con 27 presenze ma troppo scaglionato e prive di colpi che tanto bene avevano promesso un anno prima sotto la gestione Bianco. Difficile pensare possa iniziare una nuova stagione sapendo di essere in scadenza, oltretutto il Modena dovrà cercare di valorizzare un patrimonio, in qualunque modo, tenendolo o privandosene. Piccola curiosità: Bozhanaj ha in Guido Pagliuca uno dei suoi estimatori ma da qui ad imbastire una possibile trattativa per un rilancio ad Empoli, ce ne passa. Una ulteriore riflessione, non banale, va posta sulla posizione di Beppe Caso. Avevamo parlato di una missione, quella di Sottil, di provare a collocare da protagonista il velocista ex Frosinone in un contesto di gioco che si preannuncia fisico e solido nel 3-5-2 o 3-4-1-2. Missione che non si preannuncia semplicissima. Il mercato, così come per Palumbo, metterà alla prova il Modena anche per Caso, certamente ben visto da diversi club. Siamo appena all’inizio, sia chiaro. Ma è giusto porre un pensiero su ciò che il Modena è chiamato a fare anche in tal senso, sarà più preciso Sottil quando, ad inizio luglio racconterà le prime parole da allenatore canarino.

Alessandro Troncone