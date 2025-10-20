Le pagelle. Adorni controlla Pohjanpalo e propizia l’1-1

CHICHIZOLA 6,5 Sul gol di Segre non può far nulla, e durante la partita non subisce grandissimi pericoli, a parte un tiro da fuori che neutralizza in angolo. TONOLI sv La sua gara dura pochi minuti, costretto a uscire per una brutta botta al volto in un contrasto aereo con Brunori. (8’ pt Dellavalle 7 Si fa trovare pronto e gioca una gara attenta, nella ripresa partecipa ad una mischia omerica che spaventa non poco i rosanero).

ADORNI 7 Piccola sbavatura tra lui e Nieling sul gol subito, ma per il resto tiene a bada un brutto cliente come Pohjanpalo. Da un suo imperioso colpo di testa nasce l’autorete di Bereszynski.

NIELING 6,5 Anche lui sul gol non è... reattivissimo, ma si riprende col passare dei minuti per una prova di buona sostanza.

ZANIMACCHIA 6,5 Fa il cross da cui scaturisce il pari e questo non va dimenticato, del resto una gara in cui dimostra che si trova meglio sulla fascia opposta.

SANTORO 6,5 La sua è una partita che comincia a prendere un senso compiuto nella ripresa, quando insieme con lui cresce tutto il Modena, Dopo l’uscita di Gerli va a fare il play.

GERLI 7 Primo tempo di grande qualità. Il cartellino giallo lo condiziona un po’ nella ripresa, e Sottil saggiamente lo toglie. (20’ st Pyythia 6,5 Cinque minuti in cui sembra non entrare in partita, poi il finlandese ‘carbura’ e sfiora anche il gol con un mancino velenoso, su assist di Massolin).

SERSANTI 6,5 Ha subito una buona occasione su imbeccata di Gerli, ma il suo tiro è centrale. Anche lui ha buon gioco nelle maglie larghe del centrocampo palermitano. (20’ st Massolin 7 Mezz’ora più recupero di qualità sopraffina, che dimostrano che i pochi minuti in cui era stato in campo a Genova non erano un fuoco di paglia. L’agilità che dimostrano le sue lunghe leve negli spazi stretti è stupefacente).

ZAMPANO 7 Primo tempo ‘normale’, ripresa in cui è una costante spina nel fianco nella difesa palermitana.

DI MARIANO 6,5 Vince il duello con l’altro grande ex della gara Palumbo. Spazia su tutto il fronte di attacco e avrebbe anche un pallone invitante ma la sua conclusione è centrale. Esce tra gli applausi del Barbera. (20’ st Defrel 6,5 Se è vero la difesa comincia dal primo pressing degli attaccanti, sarebbe un docente perfetto).

GLIOZZI 7 Ancora una volta il suo lavoro di sponde è oscuro ma efficace. A inizio ripresa meriterebbe il gol ma un suo colpo di testa in torsione viene deviato con la punta delle dita da Joronen. (34’ st Mendes 6,5 Spicchio di gara pimpante, condito da un destro velenoso).

Alessandro Bedoni