Le pagelle. Caldara sbaglia ed esce mentalmente dal match

GAGNO 5,5 Sul primo gol di Candellone può solo assistere al pasticcio della difesa, sul secondo non può fare tanto di più. In mezzo però una brutta uscita a fine primo tempo con lo stesso Candellone che non ne approfitta.

CALDARA 4,5 (foto) Innesca il pasticcio del primo gol stabiese e non riesce a contrastare efficacemente sul raddoppio di Candellone. In generale dà l’impressione, dopo l’ 1 a 0, di uscire mentalmente dalla partita.

ZARO 5,5 Nella giornata non eccelsa della difesa anche lui non brilla, ma tutto sommato è quello che fa meno danni.

VULIKIC 5 Correo con Caldara nel pasticciaccio del primo gol, dalla sua si procura il penalty che riapre la gara.

MAGNINO 6 Tenendo sempre conto che non gioca nel suo ruolo, tutto sommato la sua frazione di partita non è nemmeno malissimo. (18’ st Bozhanaj 6,5 Anche in questa occasione entra forse troppo tardi, alla fine è l’unico che ci prova fino alla fine e in un paio di occasioni i suoi tiri da fuori escono di poco).

PALUMBO 5,5 Pagliuca gli appiccica Pierobon a uomo e il suo gioco è parecchio limitato. Prova a dare qualche scossa, ed è freddo a trasformare il penalty della speranza, ma da lui ci si aspetta di più.

GERLI 5,5 Fagocitato dal dinamismo del centrocampo stabiese, non riesce quasi mai a cambiare passo all’azione offensiva. (44’ st Kamate sv Buttato dentro come l’ultima mossa possibile, in pochi giri d’orologio non può fare gran che).

SANTORO 6 Grida vendetta il penalty che il mediocre Massimi non gli concede al novantesimo. Prima del vantaggio stabiese trova la conclusione più pericolosa del primo tempo dei gialli. Lotta, a volte senza troppa lucidità, ma lotta.

COTALI 5,5 Ammonito quasi subito, gioca il resto del primo tempo cercando di non aggravare la sua situazione e Mandelli lo cambia all’intervallo. (1’st Duca 5,5 L’esperimento di schierarlo terzino non aveva dato frutti col Cosenza, non ne dà neppure a Castellammare).

GLIOZZI 5 Qualche sponda nel primo tempo, poi tanti palloni non tenuti e qualche colpo di tacco evitabile (30’ st Defrel 6 Prova a mettere al servizio della squadra la sua esperienza nel quarto d’ora finale, lavorando qualche pallone che meritava maggior fortuna).

P. MENDES 5 D’accordo che lui ha bisogno di altri palloni e non di giocare spalle alla porta, ma la sua prestazione è davvero impalpabile. (18’ st Caso 6 E’ l’unico che nel finale prova a saltare l’uomo e a spaventare nel finale la difesa stabiese. Guadagna però solo un paio di angoli).

Alessandro Bedoni