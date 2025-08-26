Le pagelle. Dietro Adorni sontuoso, Nieling giganteggia. Gliozzi generoso, Magnino cross al bacio

CHICHIZOLA 6 La difesa lo copre benissimo, e lui si deve limitare all’ordinaria amministrazione.

TONOLI 6,5 Partita senza né paura né sbavature, dimostra ampiamente che la B non gli va stretta, anzi.

ADORNI 7 Partita ai limiti del sontuoso. Sempre puntuale, sempre preciso. E Coda decisamente passa una serata poco divertente.

NIELING 6,5 Sulle palle alte ha pochi rivali, e compensa qualche imprecisione con i piedi. Affidabile.

BEYUKU 6 Premessa, non dimentichiamo che è un 2005. Qualche giocata buona, qualcuna meno, ma nel complesso tiene bene i novanta minuti.

SANTORO 8 Il gol che sblocca la gara è una perla, è la naturale sublimazione alla sua solita grande gara di corsa e dedizione. E di piedi buoni.

GERLI 6,5 Nel primo tempo la squadra gioca quasi solo con lanci lunghi e lui viene scavalcato. Nella ripresa la palla rimane più a terra e lui trova terreno ideale. (28’ st Sersanti 6 Esordio positivo, peccato per un bel pallone che calcia debolmente verso Ghidotti)

PYYTHIA 6,5 Corre tanto a centrocampo e dà una bella mano anche in interdizione (28’ st Magnino 7 Con un cross perfetto mette in condizione Zanimacchia di spingere soltanto la palla in porta. Può bastare).

ZAMPANO 6,5 Primo tempo di grande spinta, in fase difensiva è condizionato dall’ammonizione e Sottil lo toglie a metà ripresa. Comunque bene. (21’ Zanimacchia 7 Il gol che segna non è difficile, ma mette in ghiaccio una vittoria che a Marassi mancava da settantanove anni).

DI MARIANO 6,5 Gioca da seconda punta e parte con voglia e sulla sua fascia la Samp soffre. Un po’ di calo nella ripresa. (21’ st Mendes 6 Sufficienza di stima per Pedro, che, va detto, non è in perfette condizioni).

GLIOZZI 7,5 Fa il centravanti senza trovare occasioni, ma il lavoro che fa spalle alla porta per novanta minuti è qualcosa di incredibile. Grande condizione per il vecchio Ettore. (44’ st Massolin 6,5 Gli bastano pochi minuti per inventare, via Magnino, l’azione dello 0-2).

Alessandro Bedoni