  4. Le pagelle. Dietro Adorni sontuoso, Nieling giganteggia. Gliozzi generoso, Magnino cross al bacio

Le pagelle. Dietro Adorni sontuoso, Nieling giganteggia. Gliozzi generoso, Magnino cross al bacio

di ALESSANDRO BEDONI
26 agosto 2025
CHICHIZOLA 6 La difesa lo copre benissimo, e lui si deve limitare all’ordinaria amministrazione.

TONOLI 6,5 Partita senza né paura né sbavature, dimostra ampiamente che la B non gli va stretta, anzi.

ADORNI 7 Partita ai limiti del sontuoso. Sempre puntuale, sempre preciso. E Coda decisamente passa una serata poco divertente.

NIELING 6,5 Sulle palle alte ha pochi rivali, e compensa qualche imprecisione con i piedi. Affidabile.

BEYUKU 6 Premessa, non dimentichiamo che è un 2005. Qualche giocata buona, qualcuna meno, ma nel complesso tiene bene i novanta minuti.

SANTORO 8 Il gol che sblocca la gara è una perla, è la naturale sublimazione alla sua solita grande gara di corsa e dedizione. E di piedi buoni.

GERLI 6,5 Nel primo tempo la squadra gioca quasi solo con lanci lunghi e lui viene scavalcato. Nella ripresa la palla rimane più a terra e lui trova terreno ideale. (28’ st Sersanti 6 Esordio positivo, peccato per un bel pallone che calcia debolmente verso Ghidotti)

PYYTHIA 6,5 Corre tanto a centrocampo e dà una bella mano anche in interdizione (28’ st Magnino 7 Con un cross perfetto mette in condizione Zanimacchia di spingere soltanto la palla in porta. Può bastare).

ZAMPANO 6,5 Primo tempo di grande spinta, in fase difensiva è condizionato dall’ammonizione e Sottil lo toglie a metà ripresa. Comunque bene. (21’ Zanimacchia 7 Il gol che segna non è difficile, ma mette in ghiaccio una vittoria che a Marassi mancava da settantanove anni).

DI MARIANO 6,5 Gioca da seconda punta e parte con voglia e sulla sua fascia la Samp soffre. Un po’ di calo nella ripresa. (21’ st Mendes 6 Sufficienza di stima per Pedro, che, va detto, non è in perfette condizioni).

GLIOZZI 7,5 Fa il centravanti senza trovare occasioni, ma il lavoro che fa spalle alla porta per novanta minuti è qualcosa di incredibile. Grande condizione per il vecchio Ettore. (44’ st Massolin 6,5 Gli bastano pochi minuti per inventare, via Magnino, l’azione dello 0-2).

Alessandro Bedoni

© Riproduzione riservata

