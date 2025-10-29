Le pagelle. L’ex Sersanti sbaglia, Gliozzi sfiora l’eurogol

CHICHIZOLA 6 Il tiro di Bozzolan è forte ed angolato e lui non può farci gran chè. Per il resto della gara non è praticamente mai impegnato dagli attaccanti granata.

TONOLI 6 Primo tempo di attenzione con qualche buona sortita in avanti. Qualche sbavatura veniale, a fine gara rischia un rosso per fallo da ultimo uomo ma il Var conferma il giallo.

ADORNI 6 Va in difficoltà più che in altre occasioni nel primo tempo, nella ripresa gli attacchi granata sono pochi e se la cava senza affanni.

NIELING 5,5 Da una sua svirgolata nasce un assist involontario per il gol di Bozzolan. Poi finchè è in campo fatica sulle ripartenze della Reggiana e pasticca in più di un’occasione. (27’ st Defrel 6 La mossa della disperazione per portare una terza punta. Entra in partita anche benino, ma non riesce a concretizzarre nel raffico dell’area granata).

BEYUKU 5,5 Come sempre alterna cose buone e meno buone, peccando spesso di inesperienza e perdendo più palloni di quelli che conquista. Il ragazzo ha sicuramente prospettive, ma al momento ha ancora dei limiti (1’ st Zanimacchia 5,5 Col suo ingresso sulla fascia destra le cose non migliorano di molto, più di un pallone perso e qualche cross impreciso).

SANTORO 6 Lotta come sempre a centrocampo ma non riesce a trovare il cambio di passo come in altre occasioni. Con l’ingresso di Gerli si gfrova più a suo agio.

MAGNINO 5,5 Schierato a sorpresa da Sottil come play di centrocampo, va quasi subito incontro a una serata complicata, anche perchè il ruolo non è proprio nelle sue corde (1’ st Gerli 6 La squadra con lui in regia parte bene nella ripresa, ma man mano che la Reggiana arretra il baricentro gli spazi per le sue giocate sono sempre meno).

SERSANTI 5,5 (foto) La sua gara da ex non decolla, ha una grande occasione dopo cinque minuti ma tira sul fondo, e non chiude sulla rete di Bozzolan. Non incide nemmeno a inizio ripresa (13’ st Massolin 6 Qualche buona giocata e un paio di folate sulla fascia destra).

ZAMPANO 6 Il Modena gioca più sulla destra che dalla sua parte, quando riceve palla sa sempre cosa fare. Nella ripresa va un pizzico in affanno e non riesce ad essere incisivo.

DI MARIANO 5,5 Molta corsa e un po’ meno idee, tanti palloni giocati ma senza trovare spazi. Tanti corner battuti ma mai nessuno di questi risulta pericoloso per la difesa della Reggiana.

MENDES 6 Buona volontà nel cercare ogni pallone giocabile, ma su di lui Magnani monta una guardia attentissima. Suo l’unico tiro in porta del Modena nel primo tempo, respinto da Motta. (13’ st Gliozzi 6 è quello che va più vicino al pareggio, prima con un tiro a giro che esce di poco, poi con una rovesciata che meritava miglior sorte).

Alessandro Bedoni