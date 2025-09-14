Le pagelle. Tonoli è la sorpresa di inizio stagione, Adorni il leader

CHICHIZOLA 6,5 Non deve compiere interventi particolarmente difficili, ma è puntuale nelle uscite, bravo con i piedi e tutto ciò infonde sicurezza alla squadra.

TONOLI 7,5 Mezzo secolo fa arrivò come lui dalla Pergolettese tal Battista Festa, giocatore che nel Modena che ha lasciato un segno importante. E dalla prestazione sontuosa vista contro il Bari al Braglia, è senz’altro sulla stessa strada. La più bella sorpresa di inizio stagione, anche in una categoria superiore gioca come un veterano.

ADORNI 7,5 Un leader. Non abbiamo altri sostantivi per descrivere un difensore centrale che offre prestazioni del genere con una naturalezza pari alle sue doti tecniche e di personalità.

NIELING 6,5 Mezzo voto in meno per quella palla persa a inizio gara che poteva costare davvero carissima. Ma l’orange non si scompone e da lì in avanti la sua gara non incespica più.

ZAMPANO 7 La sua fase difensiva è di grande spessore, spesso va anche a tagliare per dare densità anche in zone non sue sulle ripartenze avversarie. In spinta qualche cross non precisissimo.

SANTORO 7 Il leader tecnico di questa squadra. Non solo corsa ma anche molta intelligenza tattica nel ripartire e smistare palloni. (43’ st Magnino sv Avrebbe la palla del 4 a 0 ma Cerofolini respinge il suo diagonale).

GERLI 6,5 Meglio in fase di interdizione, dove recupera un buon numero di palloni. Il suo giocare più arretrato lo toglie un attimo dalla fase offensiva.

PYYTHIA 6,5 Giocando a sinistra non riesce a rientrare per cercare la conclusione, ma il suo lavoro di copertura sulle folate di Zanimacchia è davvero prezioso. (21’ st Sersanti 6 Entra bene in partita, un po’ di irruenza gli costa un cartellino forse evitabile. Giocatore comunque prezioso).

ZANIMACCHIA 7 Due cross che diventano due rigori a favore dei gialli. Ma al di là degli episodi dinamismo da vendere. (21’ st Beyuku 6 Antepone la diligenza all’irruenza e pur senza strafare fa un lavoro prezioso).

DI MARIANO 7 Fa più il trequartista che la seconda punta, diventando imprevedibile e pericoloso in ogni sua folata. E i margini di miglioramento ci sono ancora tutti. (33’ st Defrel 7 Quando in meno di venti minuti ogni pallone che tocchi, corner per la testa di Mendes compreso, diventi pericoloso, dimostri che sei davvero un calciatore di categoria superiore).

GLIOZZI 7,5 Si procura il primo rigore, lo trasforma, ed è impeccabile anche quando calcia il secondo. Ha altre due occasioni, in una è bravo Cerofolini. In mezzo agli episodi citati, tanto lavoro spalle alla porta. (33’ st Mendes 7 Il gol del 3 a 0 può diventare un pieno di super a cento ottani per la sua autostima, e per lo stesso Modena che ritrova un attaccante che segna di testa un gol da punta vera quale egli è).

Alessandro Bedoni