Le pagelle. Zampano sontuoso, Defrel va in crescendo

CHICHIZOLA 6,5 Il tiro di Ceesay è velenoso e non può farci gran che. Da lì in avanti sicurezza da vendere con i piedi e uscite puntuali.

TONOLI 7 È lontano dalla sua fascia di competenza in occasione del gol empolese, ma è l’unica piccola sbavatura. Imperioso nello stacco della rete decisiva. ADORNI 6 Anche lui cade nella trappola in occasione del vantaggio ospite, e perde un pallone velenoso in uscita. Ogni tanto anche lui puiò andare in difficoltà.

NIELING 6 Ceesay lo lascia sul posto in occasione del gol dell’Empoli, poi lentamente ritrova il minimo sindacale di sicurezza.

ZANIMACCHIA 6,5 Primo tempo con qualche difficoltà sulla destra, poi una parte di ripresa molto più sicura e convincente. (29’ st Beyuku 6 Non sarà il massimo dell’eleganza, ma compensa con tanta grinta e pochi fronzoli).

SANTORO 6,5 Partita di sostanza come sempre. Reclama un rigore nel primo tempo su una sua bella incursione ma Tremolada e Var decidono per il no. Ripresa pratica e con più di un pallone recuperato.

GERLI 6,5 C’è anche lui tra i tre che non riescono a opporsi al tiro vincente di Ceesay, ma è Nieling che lo manda fuori tempo. Fatica un po’ nelle maglie strette del centrocampo empolese, ma fa come sempre il suo. (38’ st Magnino 6 Va a rinforzare nel finale la linea mediana, e il suo contributo c’è).

PYYTHIA 6 Partita pratica, senza particolari accelerazioni, ma giocata con saggezza e imtelligenza tattica. (23’ st Sersanti 6,5 Fondamentale nello spicchio finale della gara, quando ogni pallone alto che passa dalle parti del centrocampo è sempre suo).

ZAMPANO 7,5 Fa capire ancora una volta perchè la fascia sinistra è la sua preferita, offre una prestazione sontuosa e ogni volta che il pallone è tra i suoi piedi per gli ospiti è sempre allarme. E fa pure la fase difensiva...

DEFREL 6,5 Primo tempo con qualche sbavatura in un paio di ripartenze non controllate benissimo, poi nella ripresa venti minuti di grande qualità, nei quali cresce insieme con la squadra. (23’ st Di Mariano 6,5 Mobile e sempre insidioso, segnerebbe anche il gol del 3 a 1 ma Tremolada lo annulla per un fallo precedente opinabile).

GLIOZZI 7 Punto di riferimento costante sui lanci lunghi, ancora una volta cecchino infallibile dagli undici metri. A inizio ripresa sfiora il gol ma un difensore empolese devia in corner una palla che sarebbe stata difficile assai da respingere per Fulignati. (23’ st Mendes 6,5 Ancora una volta entra bene in partita e dà una mano anche sulle palle inattive avversarie. Fulignati gli nega il gol nel finale).

Alessandro Bedoni